Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - Menemenspor: 4

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Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Menemenspor'a 42 yenildi.



Maçtan dakikalar

5. dakikada Yasin’in yaptığı ortaya iyi yükselen Tomane’nin kafa vuruşu takımını öne geçirdi. 10

10. dakikada sağ kanattan Abdullah’ın kullandığı kornerde Cisse’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 11

19. dakikada Muhammed’in ortasına iyi yükselen Ba’nın kafa şutu az fakla yandan auta çıktı.

33. dakikada Tomane’nin şutunda top direkten döndü, 6 pasta topu önünde bulan Yasin’in şutu üstten auta çıktı.

34. Cihan’ın kullandığı kornerde Osman’ın kafa vuruşunda Seyfettin'e çarpan top kendi ağlarına gitti. 21

45. dakikada Ahmet’in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 22

54. dakikada sol kanattan seri çalımlarla ceza sahsına giren Emre Batuhan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 23

63. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar giden Abdullah'ın şutunu kaleci Aykut kurtardı.

78. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Gomes'in şutunu kaleci Aykut parmaklarının ucuyla kurtardı.

82. dakikada ani gelişen Menemenspor atağında Muhammed'in pasında Ahmet, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 24

84. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Fofana'nın şutu az farkla üstten auta çıktı.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Erkan Akbulut xx, Ferdi Karadoruk xx

Samsunspor: Aylut Özer x, Talha Ulvan x (Kayamba dk. 71 x), Sheldon Bateau x, Osman Çelik x, Hüseyin Öztürk x (Soner dk. 46 x), Hasan Kılıç x, Cihan Kahraman x (Berk dk. 71 x), Yasin Öztekin x, Tolcay Ciğerci x (Tallo dk. 75 x), Moryke Fofana x, Tomane xx

Yedekler: Alp, Yunus, Recep, Ensar, Melih, Polat

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Menemenspor: Batuhan Şen x, Sinan Akgöl xx, Kerem Paykoç xx, Seyfettin Yaşar x, Emre Adıgüzel xx, Abdoulaye Cisse xx, Himmet Ertürk xx (Mahmut dk. 90+2 ?), Mahamadou Ba xx, Abdullah Aydın xx (Cem dk. 89 ?), Batuhan Kırdaroğlu x (Gomes dk. 73 x), Ahmet Sagat xxx (Kehinde dk. 89 ?)

Yedekler: Murat, Sabbah, Emre Özer, Harisson, Emir

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Goller: Tomane (dk. 5), Seyfettin (dk. 34 k.k.) (Samsunspor), Cisse (dk. 10), Ahmet (dk. 45 pen., dk. 82), Emre (dk. 54) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Hasan, Kayamba, Aykut (Samsunspor), Ahmet (Menemenspor)

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