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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılport Samsunspor - Nasadoge Menemenspor: 2 - 4

DHA

Yılport Samsunspor - Nasadoge Menemenspor: 2 - 4


Barış BUDANOĞLU Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) -STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk
YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut Hüseyin (Dk. 46 Soner), Tolcay (Dk. 57 Tallo), Cihan (Dk. 71 Berk), Tomane, Bateau, Yasin, Hasan, Fofana, Talha (Dk. 71 Kayamba), Osman
NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen Batuhan Adıgüzel, Anıl, Ba, Ahmet (Dk. 89 Kehinde), Cisse, Abdullah (Dk. 89 Cem), Kerem, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 73 Gomes), Muhammed (Dk. 90+2 Mahmut), Sinan
GOLLER: Dk. 5 Tomane, Dk. 34 Anıl (Kendi kalesine) (Yılport Samsunspor) Dk. 10 Cisse, Dk.45 (P) ve Dk. 82 Ahmet, Dk. 54 Batuhan Adıgüzel (Nasadoge Menemenspor)
SARI KARTLAR: Hasan, Kayamba, Aykut (Yılport Samsunspor) Ahmet (Nasadoge Menemenspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Nasadoge Menemenspor'a 4-2 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Cisse, 45'inci dakikada penaltıdan ve 82'nci dakikada Ahmet ve 54'üncü dakikada Batuhan Adıgüzel kaydetti. Ev sahibi Samsunspor'un gollerini ise 5'inci dakikada Tomane ve 34'üncü dakikada Anıl kendi kalesine attı.5'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Yasin ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Tomane'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
10'uncu dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan Abdullah'ın kullandığı kornerde kale sahası önünde kafayı vuran Cisse, maça eşitliği getirdi: 1-1.
33'üncü dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Tomane'nin şutu direkten döndü, topu önünde bulan Yasin, uygun durumda topu yandan auta gönderdi.
34'üncü dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Osman'ın kafa vuruşuna ters bir dokunuş yapan Anıl, topu kendi ağlarına yolladı: 2-1.
45'inci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlak Talha'nın eline çarpınca hakem Onur Özütoprak, beyaz noktayı gösterdi. Ahmet'in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 2-2.
54'üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Batuhan Adıgüzel'in sert şutunda top ağlara gitti: 2-3.
82'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Derinlemesine pasla savunma arkasına sarkan Muhammed, müsait durumdaki Ahmet'i gördü. Bu oyucunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-4.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Nasadoge Menemenspor, Yılport Samsunspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ
2022-03-05 18:19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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