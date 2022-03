Genç itfaiyecilere hayat kurtarma eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda, yangınlarda tüp kullanma becerisi kazanma, tüp kuşanıp binaya girme, kapalı alan ve yükseklik korkusunu yenme, ölü veya yaralıları çıkarmayı sahadaki tatbikatlarla öğrenen genç itfaiyecilere, aynı zamanda parlama patlama teknikleri, yangına müdahale teknikleri, yangın yerinde oluşabilecek her türlü tehlikenin nasıl bertaraf edileceği öğretiliyor.

Karadeniz Bölgesi’ndeki afetlere hızlı ve operasyonel müdahaleleriyle hayat kurtaran Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, teknik kapasitesinden sonra şimdide personel takviyesi ile de kadrosunu güçlendiriyor. Geçen yılın aralık sonunda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön Lisans Programı mezunlarından KPSS puanına göre seçmeler yapıldı. Yorucu geçen sportif fizik gücü sınavı ve liyakat esaslı mülakatlarda yüksek puan alan 40 itfaiyeci, geçen 15 Aralık’ta atanarak eğitimlere başladı.

İki haftalık teorik eğitime tâbi tutulan genç itfaiyeciler, şimdi de İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Merkezi’nde 3 ay sürecek hazırlayıcı ve uygulamalı er eğitimi görüyor. Yangınlarda tüp kullanma becerisi kazanma, tüp kuşanıp binaya girme, kapalı alan ve yükseklik korkusunu yenme, ölü veya yaralıları çıkarmayı sahadaki tatbikatlarla öğrenen genç itfaiyecilere, aynı zamanda parlama patlama teknikleri, yangına müdahale teknikleri, yangın yerinde oluşabilecek her türlü tehlikenin nasıl bertaraf edileceği de öğretiliyor.

Öğrendikleri bilgileri sahada tecrübe kazanmaya çalışan genç itfaiyecilerin uygulamalı temel itfaiyeci er eğitimi ise aksiyon sahnelerini aratmıyor. Bina yangını senaryosu gereği olay yerine gelişleri, hızlı hazırlık safhası, bina içine girmeleri, yangına müdahale etmeleri, söndürmeleri, ardından konut çevresinde soğutma çalışmalarıyla heyecanlı anlar yaşatan ekipler, görevlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.



Eğitimler yoğun şekilde devam ediyor

Müdahale senaryosunu başarıyla tamamlayan genç itfaiyecileri tebrik eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, “40 yeni arkadaşımız, 10 günlük oryantasyon eğitiminin ardından aramıza katıldı. Üniversiteden geldikleri için mesleki bilgi birikimleri var. Biz de onlara temel itfaiye er eğitimi dediğimiz hazırlayıcı uygulama eğitimlerini veriyoruz. Bu eğitimler yoğun şekilde devam ediyor. Eğitim olmadan olmaz. Bunlar mesleğimizin temel kurallarıdır. Türkiye’de tek olan mobil eğitim aracımızda zemin kat daire, 1. kat veya çatı gibi yangınlara farklı senaryolarla müdahale ettiriyoruz. Bu anlamda da iyi bir çalışma örneği oldu“ değerlendirmesinde bulundu. İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri Mehmet Aşıkoğlu ise, “Çok uzun ve meşakkatli bir süreci geride bırakan yeni arkadaşlarımız ile dinamik bir itfaiye ekibi kuruyoruz. Yangına müdahale etmeyi ve nasıl hayat kurtarılacağını öğretiyoruz. Allah yollarını açık eylesin” diye konuştu.



Can kurtarmak mutluluk verici

Genç itfaiyecilerden Hasan Akgümüş, “İki yıllık sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programının ardından çok zorlu bir sportif fizik kondisyon sınavında ve sözlü mülakatta başarılı olduk. Geldiğimiz günden beri sürekli eğitim halindeyiz. Amirlerimiz bize her türlü bilgiyi veriyorlar” şeklinde konuştu. İtfaiyeci Sefa Arslan ise “Çok zor eğitimler alıyoruz. Hayalimiz olan, istediğimiz ve sevdiğimiz bir meslek. Hayat kurtarıyorsun. Başkalarının kaçtığı yere koşarak gidiyorsun. Can kurtarmak çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

