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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Köy Kadınları Buluşması renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Atakum Köy Kadınları Buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Atakum Belediyesi ve Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) iş birliği ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Atakum Köy Kadınları Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte uzman isimlerden hukuk, aile sigortası ve sağlık konularında önemli bilgiler alan kadınlar, sonrasında birbirinden güzel şarkılarla doyasıya eğlendi. Atakum’un kırsal mahallelerindeki kadınlara yönelik gerçekleştirilen ve Atakumlu kadınların el emeği ürünlerinin de sergilendiği program renkli görüntülere sahne oldu.

“Ürünleri markalaştırmak istiyoruz’’
ATAK Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Seda Metin, kooperatifin çalışmalarını anlattığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bu projede sevgili Cemil Başkanımızın ve Gülay Hanımın çok büyük desteği var. Şu anda bir satış yerimiz açıldı ve çalışmalarımız daha da hızlandı. Kooperatifimizde gıda, el sanatları, takı, çinicilik var. Farklı yerlerden ve ailelerden birçok kadının bir araya gelip güzel şeyler ürettiği bir kooperatif oldu. Ben de Kasnakçımermer köyündenim. İçinizden biriyim. Sizlere bu şekilde güzel bir oluşumu anlatmaktan ve içinden bulunmaktan gerçekten çok gurur duyuyorum. Daha da güzel yerlere taşımak için çalışacağız. Atakum'umuzun kırsalında üretilen ürünleri kooperatifimizde değerlendirip daha değerli, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüp markalaştırmak istiyoruz. İnşallah başaracağız. Sizlerin de bu çalışmalarda bizlerin yanında olmasını, bizlere katılmasını canı gönülden istiyoruz.”

“Kadının eğitilmesi gerekiyor”
Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkını birçok batılı ülke kadınlarından önce aldığının altını çizen Av. Gülay Deveci, “Herhangi bir mücadele yapmadan almış olduğumuz bu haklarımızı hiç kimsenin elinizden almasına izin vermeyelim” diyerek şöyle konuştu: “Ben 28 yıldır avukatlık yapıyorum. Genellikle kadın hakları ile ilgili her 8 Mart’ta, 25 Kasım’da, Çocuk Hakları Günü’nde farklı farklı yerlerde konuşmalar yapıyorum. Kadına şiddet, kadın cinayetleri bunları konuşmaktan bıktım. Her defasında aynı şeyler oluyor. Geçen sene 2021 yılında 280 kadın öldürüldü. Bu kadınların 173’ü evinde öldürüldü. Yani evimiz güvenli alanımız değil. Bu kadınların 124’ü evli olduğu erkekler tarafından 37’si birlikte olduğu sevgilisi, erkek arkadaşı tarafından 21’i de eski eşi tarafından öldürülmüş. Çok acıdır ki 11’i kendi oğlu tarafından öldürülmüş. Bir annenin kendi oğlu tarafından öldürüldüğünü düşünün. Bu inanılmaz bir eğitim eksikliği ve toplumsal bir yara. Bizim bunu önleyebilmemiz gerekiyor. Bunu önlemek de kadının eğitiminden geçiyor. Çünkü bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Çocukları okula başlayıncaya kadar anneler yetiştiriyor. Dolayısıyla ilk önce bizim kendimize yeterli olmamız, sosyal ve kültürel alanda eğitimli olmamız ve ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Biz o nedenle bu kadın kooperatifini kurduk. Buradaki arkadaşlarımla beraber Samsun’daki ilk kadın kooperatifini kurduk. Bizden sonra 11 tane daha kadın kooperatifi kuruldu. Merkezi hükümet de zaten kadın kooperatifi kurulmasını destekliyor. Bizim şansımız bizim belediye başkanımızın bu konuda gerçekten çok ilgili olması, bize çok yardım etmesi ve yer vermesi”.

“Yanınızda olacağım”
Konuşmaların ardından Atakum Belediyesi çalışanı Arzu Çakır’ın söylediği şarkılarla eğlenceli dakikalar geçiren yurttaşlar, Başkan Deveci'yi alkışlarla karşıladı. Burada kadınlara seslenen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Türkiye sizsiniz. Atakum sizsiniz. Gerçekten sizi gördüğüm için çok mutluyum. Bu toplantı, sizi bir arada görmek şunun için önemli. Hem içinde bulunduğumuz coğrafya hem de ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Her birimizin ayrı ayrı çocukları var, torunları var. Yarına ilişkin ne olacağını, çocuklarımızın, ülkemizin geleceğini bilmiyoruz. Pandemi nedeni ile sıkça görüşemedik. Köylerinize geleceğim. Evinizin bireyi, oğlunuz, kardeşiniz veya akrabanız olarak beni yazın. Gücüm yettiği kadar yanınızda olacağım ama yakanızı da bırakmayacağım. Çocuklarınızın geleceği için doğru tercih yapacaksınız. Benim sizden hiç kuşkum yok. Benim anam da sizin gibiydi. Yedi tane çocuğu vardı. Yedisi birden sırtına çıkmak isterse ‘Ben sizi nasıl taşıyacağım’ demezdi. Yedisini birden sırtına alırdı. Ben öyle bir ananın çocuğuyum. Bana da genetik olarak geçmiş. Sizin derdiniz, benim derdim. Sorunları birlikte kardeşcesine, ailenin bireyleri gibi çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Doyasıya eğlence
Kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Deveci ardından dans eden kadınların eğlencesine ortak oldu. Programda yurttaşlar, Atakum Belediyesi müzisyenlerinin söylediği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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