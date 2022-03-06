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Samsun'da bir lokantanın bacasında yangın çıktı.



Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir lokantanın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantanın bacasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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