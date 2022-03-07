1. Lig’de evinde maç kaybetmeyen takım kalmadı Samsunspor, 15 maç sonra evinde kaybetti

Spor Toto 1. Lig’de Samsunspor’un da kendi sahasında kaybetmesi ile ligde evinde maç kaybetmeyen takım kalmadı.
Spor Toto 1. Lig’de 28. haftaya kadar kendi sahasında mağlubiyeti olmayan tek takım Samsunspor’du. Bu sezon 13 maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik alan kırmızıbeyazlılar ligin 28. haftasında ağırladığı Menemenspor’a 42 yenilerek geçen sezonun son 2 haftasıyla birlikte toplamda 16. iç saha maçında mağlubiyetle tanıştı. Bu mağlubiyetle beraber Samsunspor kendi sahasında 15 maç sonra kaybetmiş oldu.
Ligde kendi sahasında oynadıkları maçlarda en az mağlubiyet alan takımlar sırasıyla Samsunspor (1), Ümraniyespor (1) ve Ankaragücü (1), B. B. Erzurumspor (2), Adanaspor (2), Boluspor (2), Keçiörengücü (2) ve Menemenspor (2), İstanbulspor (3) ve Eyüpspor (3), Bandırmaspor (4), Manisa F. K. (4) ve Tuzlaspor (4), Kocaelispor (5), Bursaspor (5), Gençlerbirliği (6), Denizlispor (6), Altınordu (8) ve Balıkesirspor (10) oldu.
1. Lig’de 29. hafta müsabakaları 11 Mart’ta oynanmaya başlanıp, 14 Mart’ta sona erecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.