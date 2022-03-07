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Tramvaylar kadın vatmanlara emanet: Her gün 10 binlerce yolcu taşıyorlar 90 vatmandan 35’i kadın

İHA

Tramvaylar kadın vatmanlara emanet: Her gün 10 binlerce yolcu taşıyorlar 90 vatmandan 35’i kadın

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş. bünyesinde görevli 90 vatmandan 35’i kadın. Yaklaşık 56 tonluk, 40 metre uzunluğunda, 350 yolcu kapasiteli tramvayları kullanan kadın vatmanlar her gün 10 binlerce yolcu taşıyor.
Kadın istihdamına yönelik pozitif ayrımcılık yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, tramvayları da onlara emanet ediyor. SAMULAŞ A.Ş bünyesindeki hafif raylı sistemlerde görevli 90 vatmandan 35’ini kadınlar oluşturuyor. “İşimiz çok dikkat istiyor” diyen Sinem Terzi mesleğinin birçok kadına da örnek olduğunu söyledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise kadınları her zaman olduğu gibi bu konuda da desteklediklerini, onların başarılı olmaları için gerekli katkıyı sağladıklarını ifade ederek, “Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutluyorum” dedi.
Yaklaşık 56 tonluk, 40 metre uzunluğunda 350 yolcu kapasiteli tramvaylarda görev yapan kadın vatmanlar, gören bazı yolcularda şaşkınlık uyandırıyor. Her sabah büyük bir istekle işlerine koyulan kadın vatmanlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
35 kadın vatmandan biri olan İngiliz dili ve edebiyatı mezunu 32 yaşındaki Sinem Terzi, 3 yıldır vatmanlık yaptığını söyledi. 3 yıl önce mülakatlara girerek işe başladığını kaydeden Terzi, “Eğitimlerimin ardından işe başladım. İşimi severek yapıyorum. Her işin zorluğu olduğu gibi tabii ki makinistliğinde zorlukları var. Sabah 4’te kalkıyoruz 5’de mesaiye başlıyoruz. İşimiz çok dikkat istiyor” ifadelerini kullandı.
Kadın vatmanın yolcuları şaşırttığına dikkat çeken Sinem Terzi, “Kadın vatman gördüklerinde yolcular gerçekten çok mutlu oluyorlar. Özellikle çocuklar görünce ‘treni ablalar kullanıyor’ diye şaşkınlıklarını ifade ediyor. Kadınlar ise bu işi yaptığımı görünce mutlu oluyorlar” diye konuştu.

“Kadınlar her işi yapabilir”
“Kadınlar her mesleği yapabilir” diyen Terzi, “İnsanların kadınların yapamayacağını düşündüğü bir meslek. Ama insanların bizleri gördüğündeki tepkileri çok güzel. Küçük çocukların özellikle şaşırarak ‘abla kocaman treni nasıl kullanıyor’ ya da yaşlı bir teyze geldiği zaman ‘ya işte seninle gurur duyuyorum yaşasın çok güzel’ gibi tepkileri bir kadının bir kadına desteğini hissedebilmek gerçekten çok güzel. Başlarda biz ‘yapamam’ korkusu yaşıyoruz. Çünkü tonlarca ağırlıkta büyüklükte bir treni kullanıyorsun. İnsan başta ‘yapamazsam’ korkusu yaşıyor ama kadın kendine güvendiğinde kadın kendine inandığında her zorluğun üstesinden gelebilir. Her işi başarabilir. Makinistlik de gerçekten kadınların rahatlıkla yapabileceği mesleklerden. Bizim şirketimiz kadın istihdamına çok önem veriyor. Biz 90 makinistiz ve 35’imiz kadın. Şirketimiz kadınlara güveniyor. Bir kadın olarak bu beni mutlu ediyor” diye konuştu.

En fazla kadın vatman Samsun’da
SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Beler ise kadın istihdamına önem verdiklerini ifade ederek, “Şehrimiz insanlarının da kadın vatmanlarımıza yaklaşımı bizi memnun ediyor. Vatmanlarımızın da bu işi severek ve özenle yapması ayrıca mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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