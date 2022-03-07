Anadolu Kadınları Defilesi nefes kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Kadınları Defilesi nefes kesti

İHA

Anadolu Kadınları Defilesi nefes kesti

"21. Yüzyılın Kara Fatmaları Samsun’da İstiklalden İstikbale" etkinliği çerçevesinde düzenlenen "Anadolu Kadınları Defilesi" nefes kesti.
Samsun Valiliği İl Kadın Aile ve Çocuk Koordinasyon Kurulu iş birliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ELVİNDER’in katkılarıyla hazırlanan 21. Yüzyılın Kara Fatmaları Samsun’da programı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Programda protokol konuşmalarının ardından sergilenen Anadolu Kadınları Defilesi, büyük beğeni toplayarak alkış aldı.

“Kara Fatma ve onun gibiler bu ülkeyi kurulmaya götüren mücadeleyi verdiler”
Kara Fatma ve birçok Anadolu kadınının Türkiye’nin kuruluşunda önemli yer edindiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu güzel programı icra ediyoruz. Bizim kültür, geçmiş ve genetiğimizde bugün ifade edilen birçok olumsuzluğun olmadığını görürüz. Bizim medeniyetimiz yaratılmışların her türlüsüne saygıyı esas alan bir medeniyettir. Bırakın insanı kadını, çocuğu, dezavantajlı grupları yaratılmış her şeyi tamamen kendi varlık sebebi sayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Osmanlı'nın son döneminde dünya üzerimize öyle bir çullandı ki; o koskoca imparatorluktan Sevr ile birlikte neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Tam o günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. O dönemde Samsun’da İngiliz ve Fransız askerleri geziyor, Saathane Meydanı’nda darağaçları kuruluyordu. Atatürk 1923’te Cumhuriyet'i ilan etti. Tam da orada ‘Kara Fatma’ diye ifade ettiğimiz büyüğümüz ve onun gibi niceleri bu güzel ülkeyi kurulmaya götürecek mücadeleyi yaptılar. Kime karşı? 7 düvele karşı. Neye ihtiyacımız var? O günkü ruha ihtiyacımız var” dedi.

“Türkiye, dünya insanlığının kilit taşıdır”
Türkiye’nin dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Mustafa Demir, “Bugün hangi hal ve durum üzere olursak olalım Ukrayna’yı görüyoruz. Ukrayna’ya yapılan saldırı bugün tüm dünyanın gündeminde. Türkiye olarak bütün ülkelerin toprak bütünlüğüne, yaşama hakkına, geleceğine saygılı bir milletiz. Ama daha dün Irak’ta kaç kişi ölmüştü? 1 milyona yakın insan öldü. Suriye’de de öyle. Afganistan’da ne oldu? Dünya çok ilginç bir yerden geçiyor. Biz son 20 yılda birçok alanda hayal edilemeyecek yerlere geldik. Bir tek bizim için değil, dünya için de sorumluluğu olan bir ülkeyiz. Gönül coğrafyamız, dindaş coğrafyamız ve bütün dünya insanlığı için kilit noktada bir ülkeyiz. Bazen kemerler inşa edilir. Kemerler statik olarak en çok yük taşıma kapasitesine sahip yapılardır. Kemerlerin ortasında bir kilit taşı vardır. Türkiye de dünya insanlığı için bu kilit taşıdır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden Anadolu kadınlarının giydiği kıyafetlerden oluşan defile başladı. Mankenlerin üzerlerindeki Anadolu kadınlarının giydiği yöresel kıyafetler büyük beğeni topladı.
Programın 2. bölümünde ise 10 farklı ilden gelen kadın konuşmacılar, "İstiklalden İstikbale" isimli panelde kendi konu başlıklarında sunumlar yaptılar.
Ayrıca programa İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, ELVİNDER Derneği Başkanı Yeşim Gürsoy ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu bandoda erkeklere yer yok: Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı Türkiye'nin ilk 18-66 yaş arası kadınlardan oluşan bandosu beğeni topluyor Hem enstrüman eğitimi alıyor hem de marş besteliyorlar
YEREL HABERLER Bu bandoda erkeklere yer yok: Cumhuriyet Kadınları ...
Tramvaylar kadın vatmanlara emanet: Her gün 10 binlerce yolcu taşıyorlar 90 vatmandan 35’i kadın
YEREL HABERLER Tramvaylar kadın vatmanlara emanet: Her gün 10 ...
EMDR terapisi ile geçmişin yükünü azaltmak mümkün
YEREL HABERLER EMDR terapisi ile geçmişin yükünü azaltmak mümkün
Samsun’da 8 ilden lise öğrencileri projelerini sergileyecek
YEREL HABERLER Samsun’da 8 ilden lise öğrencileri projelerini ...
Başkan Demirtaş: “Barış ancak hak ve adaletin tesisi ile mümkün olur"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Barış ancak hak ve adaletin tesisi ...
Lisansüstü Eğitim Protokolü: 265 öğretmen kayıt hakkı kazandı
YEREL HABERLER Lisansüstü Eğitim Protokolü: 265 öğretmen kayıt hakkı ...
19 Mayıs Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda sona doğru
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda ...
Suda doğum ile gebenin stresi azalıyor
YEREL HABERLER Suda doğum ile gebenin stresi azalıyor
Herpes virüsü enfeksiyonlarına dikkat
YEREL HABERLER Herpes virüsü enfeksiyonlarına dikkat
1. Lig’de evinde maç kaybetmeyen takım kalmadı Samsunspor, 15 maç sonra evinde kaybetti
YEREL HABERLER 1. Lig’de evinde maç kaybetmeyen takım ...
Kızılırmak Deltası'ndaki mahallede 'taşkın' korkusu
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'ndaki mahallede 'taşkın' korkusu
Lokantanın bacasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Lokantanın bacasında yangın çıktı
Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili bir kişi daha ...
Atakum Köy Kadınları Buluşması renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Atakum Köy Kadınları Buluşması renkli görüntülere ...
Samsun’da Bosna gecesi
YEREL HABERLER Samsun’da Bosna gecesi
4. kattan 1. katın balkonuna düşen şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER 4. kattan 1. katın balkonuna düşen şahsı kurtarmak ...
SASKİ'den 2,5 yılda 1,5 milyar TL'lik yatırım
YEREL HABERLER SASKİ'den 2,5 yılda 1,5 milyar TL'lik yatırım
Genç itfaiyecilere hayat kurtarma eğitimi
YEREL HABERLER Genç itfaiyecilere hayat kurtarma eğitimi
Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı
YEREL HABERLER Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı
Mutfakta çalışırken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mutfakta çalışırken hayatını kaybetti
Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili 2 kişi daha ...
Balık tezgâhlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor
YEREL HABERLER Balık tezgâhlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve ...
Fuat Çapa: "Panik yapmanın anlamı yok"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "Panik yapmanın anlamı yok"
Dilaver Mutlu: “Küme düşme puan barajı çok yükseldi”
YEREL HABERLER Dilaver Mutlu: “Küme düşme puan barajı çok yükseldi”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.