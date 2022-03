Bu bandoda erkeklere yer yok: Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı Türkiye'nin ilk 18-66 yaş arası kadınlardan oluşan bandosu beğeni topluyor Hem enstrüman eğitimi alıyor hem de marş besteliyorlar

Samsun’da farklı mesleklerden 1866 yaş arası kadın katılımcıların oluşturduğu "Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı", yaptığı gösterilerle büyük beğeni topluyor.

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 1866 yaş arası Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, Samsun’da 2020 yılında kuruldu. Gönüllük esası ile kurulan ve farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğu kadın bando takımı, kendileri besteledikleri marşları çalarak yaptığı etkinliklerde kadının gücünü gösteriyor. Yaklaşık 35 kişilik bir grupla kurulan takımın katılımcıları her geçen gün artarken, isteyen ve tecrübesi bulunmayan kadınlara eğitimler veriliyor. Özel üniformalarıyla etkinliklerine devam eden kadınlar herkese örnek oluyor.



“Kadınların gücünü burada da gösterdik”

Kadın bando takımından Ayşegül Tekay, Cumhuriyet Kadınları Bandosu'nun 2 sene önce kurulduğunu belirtti. Bandonun 1866 yaş arası kadınlardan oluştuğuna değinen Tekay, "Bu bando takımında trampet veya diğer aletler konusunda hiç eğitimi olmayan kadınlarımız vardı. Onların eğitimleri verildi. Öğrencilerimiz, ev hanımlarımız, öğretmenlerimiz var. Kadınların gücünü burada da gösterdik. Her geçen gün büyüyoruz, böyle kalmayacağız. Çıtayı yükselterek bayağı bir aşama kaydettik. Atakum Kent Konseyi de bize çok destek verdi. Türkiye’nin ilk 1866 yaş arası kadın bando takımıyız” dedi.



“Dükkânı kapatıp gelen kadınlar var”

Standardın dışında bir bando takımı olduklarını söyleyen Bando Şefi Mine Yavuzer ise, "Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çünkü insanlar hasret, görmek istiyorlar. Bando takımları artık gitti. Biz de dedik ki, 'Artık fark oluşturalım, bandomuzu kendimiz kuralım." Ben Ankara’dan geliyorum. Çocukluğumdan beri trampet çalıyorum. Hepimiz gönüllük esası ile yola çıktık. Burada işini gücünü bırakarak, dükkânı kapatıp gelen kadınlar var. Biz bir kereye mahsus çıkmayacağız. Biz her seferinde olacağız. Bütün marşlarımızı da kendimiz besteliyoruz. Biz standardın dışında bir bando takımıyız. Geri dönütler çok güzel oluyor” diye konuştu.

