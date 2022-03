KARADENİZBİRLİK'ten 'ayçiçeği yağı' açıklaması

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçek yağında son günlerde piyasada oluşan fiyat dalgalanmaları ve 'stok' iddialarıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ayçiçek yağında meydana gelen fiyat artışı ve buna bağlı olarak ortaya atılan 'stok' iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.



İthalatçı ülkeler arasındaki savaş

Genel Müdür Ünal Erarslan, ayçiçek yağında son zamanlarda oluşan piyasa hareketlerine dikkat çekerek, "Bu durum, genelde ihtiyacımızın tamamını yerli üretimden karşılayamayıp yarısına yakınını ithal yoluyla temin etmemize bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim ithalatçısı olduğumuz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş halinden kaynaklı ithalat zorluğuna bağlı fiyat artışının da etkisiyle, piyasanın talebini karşılamakta zaman zaman yetersiz kalınmaktadır" dedi.



"Fiyatlar revize edilmektedir"

Her şeye rağmen ülke genelinde 'tamamen yağsız kalındığı' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını da belirten Erarslan, "Böyle bir durum söz konusu değildir. Gelişen piyasa şartları çerçevesinde fiyatlar revize edilmektedir" diye konuştu.



"Aşırı talep fırsatçıya yarar"

Vatandaşlara da seslenen Ünal Erarslan, "Fırsatçılığa meydan vermemek için tüketicilerimizin de dikkatli olması ve ihtiyaç fazlası aşırı taleple spekülasyona sebep olmaması gerekmektedir. Birliğimizce yeni mubayaa dönemi olan ağustos ayına kadar üretimimiz olan yağlardan piyasaya her ay belli miktarda yağ arz edilecek olup, buna göre planlama yapılmıştır" şeklinde konuştu.



"Yerli üretimin desteklenmesi şart"

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan son olarak, "KARADENİZBİRLİK olarak her platformda dile getirdiğimiz çok önemli bir tespiti, burada yeniden kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Ülkemizde üretimi halen yeterli olmayan ve en büyük ithalat kalemlerinden birini teşkil eden yağlı tohumların yetiştirilmesi çok önemlidir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Bunun için de ayçiçeği ürününün desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

