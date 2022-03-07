Vergi Denetim Kurulu Samsun iş dünyasıyla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik, ‘Paydaş Buluşmaları’ çerçevesinde Samsun Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret ederek, iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik ve Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Hakan Güner, Samsun TSO’yu ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis üyelerinin bulunduğu, ‘Paydaş Buluşmaları’ toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.



“Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek, fırsat eşitliği sağlamaya çalışıyoruz”

Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik, “Samsun bizim için milli gelirden ciddi pay alan, ihracata ciddi katkısı olan güzide bir ilimiz. Toplantımızın hem sizlere hem de bakanlığımıza faydalı olacağını ümit ediyorum. Kurumsal olarak dinamik bir yapıya sahibiz. Sahadaki denetim gücümüze bakıldığında 7 bin civarında aktif vergi müfettişimiz bulunuyor. Bununla birlikte toplam 10 bin personel yapısına sahibiz. Kayıt içi çalışan, vergisini düzenli ödeyen, vatanına ve milletine sevdayla bakanları zaten ayrı tutuyoruz. Şuna inanıyoruz ki; sanayicimizin ve ticaret erbabımızın en büyük sıkıntısı merdiven altı üretim diye tabir edilen, kayıt dışı ekonomiyle rekabet edememeleri. Biz vergi incelemesi yaparak aslında bu rekabet eşitsizliğini gidermeye, ortak paydada buluşup fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Vergi incelemesinin sadece ceza boyutu yok. Islah edici boyutu var, eğitici boyutu var, en önemlisi bence piyasayı regüle edici boyutu var. Bizler için ne kadar değerli olduğunuzu, bizlerin mükellefler ile aranızda bir köprü olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü ülke ekonomisine ciddi bir katkınız var. Yani biz kayıt dışıyla mücadele ederken, kayıt içinde kalan sanayicimizi, ticaret erbabımızın yanında olmak istiyoruz” dedi.



Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu

Ardından da Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Hakan Güner, ‘Vergi Denetim Kurulunun Yapısı ve Organizasyon Şeması’, ‘Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Nedir’, ‘Stratejik Hedefleri’ ve ‘Mükellef Hakları’ başlıkları altında sunum yaptı. Sorucevap şeklinde devam eden toplantı, anı takdiminin ardından sona erdi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, ziyaretleri ve verdikleri bilgiler için Nihat Etik ve Hakan Güner’e teşekkür etti.

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