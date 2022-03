Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı'ndan 'Kadınlar Günü' konseri

Tayfur KARAMustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da çeşitli meslek gruplarından 1866 yaş arası 41 kadından oluşan Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi. Bando Şefi Ayşegül Tekay, 'Kadınlar engellenmemeli, engellenmediği zaman yapamayacakları hiçbir şey yok. Her şeyin üstesinden geliriz' dedi.

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 2 yıl önce kurulan Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı milli bayramlarda yaptıkları gösterilerle adını duyurdu. 1866 yaş arası farklı meslek gruplarından 41 kadından oluşan bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gösteri sundu. İlkadım ilçesinde bir alışveriş merkezinde bir araya gelen bando takımının konseri ilgiyle izlendi.

'KADININ YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK'

Ekip arkadaşlarıyla büyük bir uyum içinde çalıştıklarını belirten Şef Ayşegül Tekay, "Burada yaptığımız gösteri, bütün kadınlara armağan olsun. Kadınlar engellenmemeli, engellenmediği zaman yapamayacakları hiçbir şey yok. Her şeyin üstesinden geliriz" dedi.

Bandonun diğer şefi Mine Yavuzel ise, "Kadınların sesi duyulsun istedik. Kadının gönlünden çıkan his, ellerine gelsin ve bagetler konuşsun istedik. Öyle de oldu. Çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIN DESTEĞİ BİZE GURUR VERİYOR'

Takımın yaşça en küçük üyesi olduğunu belirten Tuana Ateş, "3 seneden beri takımdayım. Bu genç yaşta böyle bir şeye imza atmak gurur verici. Halkımızdan aldığımız destek de bizi mutlu ediyor. Susturulmuş bütün kadınların sesi olmaya geldik. Kadınların birleştiği zaman yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını göstermeye geldik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mustafa İNAN

