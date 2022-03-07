Bafra’da küçük pazar yeri inşaatının yüzde 80’i tamamlandı

Küçük pazar yerine yeni ve modern bir pazar için kolları sıvayan Bafra Belediyesi, projede sona yaklaştı.

İlçeye kazandırılmak için gün sayan ve 3236 m2 alanda gerçekleşecek projenin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Küçük pazar yeri inşaatında yüzde 80’lik kısım geride kaldı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, çevre duvarı ve çatı panelinin tamamlandığı küçük pazar inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Kılıç’a incelemelerinde Belediye Meclis Üyesi Murat Cevahir ve Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz’de eşlik etti.

İnşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Küçük pazar Yeri projemizin inşaat çalışmalarında çevre duvarı ve çatı panelinin de bitirilmesiyle yüzde 80 gibi büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Kapalı pazar yerimiz asıl rolünün yanında; otoparkı, peyzaj alanları ve mimari yapısıyla Bafra’mızın ve bölgenin değerini artıracak bir proje olarak hayata geçiyor. Bu yatırımın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor tüm çalışmalarımızda olduğu gibi projemizde de bizlerin yanında olan, destekleyen ve hoşgörülerini eksik etmeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni pazar yeri projesinde 62 köy tezgâhı, 142 meyve sebze tezgâhı, 13 dükkân bulunuyor. 3236 m2 alanda inşa edilen kapalı pazar yeri, 105 m2 şadırvana, 2700 m2 otoparka sahip olup; cami ve pazar yerini bütünleştiren bir kentsel tasarım olarak hayata geçirilecek. Proje Hasan Aslan Caddesi ve Lise Caddesi’ndeki giriş çıkışlar; mevcut düzendeki trafik sıkışıklığına çözüm üretecek şekilde düzenlenmiş ve otoparkla desteklenmiş durumda olacak.

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