Samsun'da Hayati İnanç'ın konferansına yoğun ilgi

Samsun'da Canik Belediyesi'nin konuk olarak Hayati İnanç'ı davet ettiği konferans büyük ilgi gördü.

Canik Belediyesi tarafından sürdürülen ‘OkurYazar Buluşmaları’ projesi kapsamında ilçeye davet edilen Eğitimci Yazar Hayati İnanç, “Hayata Şiirden Bakmak” konulu bir konferans verdi. Dün akşam saat 19.00’da gerçekleştirilen konferans davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda davetliler için tahsis edilen her iki salon da tıklım tıklım doldu.

Konferans öncesinde bir konuşma yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programa gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini ifade etti. Hayati İnanç’ı ilçe halkıyla buluşturarak önemli bir kültür hizmetini yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, “Hayati İnanç hocamızı sizlerle buluşturmaya vesile olmakla büyük bir kültür hizmeti icra ettiğimizi düşünüyorum. Adeta yaşayan bir kütüphane olan üstat; edebiyata ve aşka sevdalı, milli ve manevi değerlerimizi yaşayıp en güzel şekilde anlatmasını becermiş münevver bir gönül insanıdır. Toplumumuzda nadir yetişen böylesine önemli bir dimağın varlığı bizim adımıza büyük bir kazanımdır. Biz de bu nimetten istifade edebilmek için kendisini Canik’e davet ettik. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Pervanelerin ateşe doğru uçtukları gibi sizler de bu kış mevsiminde sıcak evlerinizden çıkıp böyle bir ışık kaynağına koşup geldiniz” diye konuştu.



“Şehirleri imar ederken nesilleri de ihya etmeye gayret ediyoruz”

Canik’in her şeyin en iyisini hak ettiğini ifade eden Sandıkçı, şunları kaydetti:

“Bizler belediyecilik hizmetini sadece yol, kaldırım, park, bahçe, bina yapmak olarak değil; kültürel mirasımızı, medeniyet havzamızın değerlerini gelecek nesillere aktarmak; kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gönülleri imar etmek; bu ülkenin değerlerini ilçemizle buluşturarak geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek; zamanın idrakinde ve kendisini tanımlayabilen, çağın hastalıklarına yenilmeyen, dünyayı algılayabilen medeniyetin değerlerine vakıf bir nesil yetiştirmek olarak görüyoruz. Şehirleri imar ederken nesilleri de ihya etmeye gayret ediyoruz. Canik ilçemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizler de Allah’ın izniyle ilçemizi her alanda başarılı kılmak için gayret içerisindeyiz.”

Konferans vermek üzere sahneye davet edilen EğitimciYazar Hayati İnanç, Türk edebiyatının seçkin şiirleri ve hikayeleri eşliğinde bir saati aşkın sürdürdüğü konuşmasıyla izleyenleri mest etti. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, program sonunda Hayati İnanç’a hediye takdim etti. Konferansa ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal de katıldı.

