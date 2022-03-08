Ölümlü kazaya karışan alkollü sürücü tutuklandı

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Samsun’da yanındaki 20 yaşındaki kızın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesinde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G.(20) idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı ve ağaca çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüsü U.G. ile yanında bulunan 20 yaşındaki Ebru K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan genç kız dün hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sırasında alkollü olduğu tespit edilen sürücü U.G. tedavisinin ardından Büyüklü Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen U.G. çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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