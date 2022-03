Cenk İşler: “Oynayacağımız maçlar çok önemli hale geldi”

– Samsunspor Genel Kaptanı Cenk İşler, üst üste aldıkları 2 mağlubiyetin ardından rakipleriyle oynayacakları maçların çok önemli hale geldiğinin altını çizdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu BB Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmaya Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Sakat futbolcular Alaaddin Okumuş ve Cihan Kahraman'ın yokluğunda karşılaşamaya hazırlanan Samsunspor’da Genel Kaptan Cenk İşler kulübün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



“Rakiplerimizle oynayacağımız maçlar çok önemli hale geldi”

Ligin bitmesine 10 hafta kala playoff potasındaki rakiplerle oynayacakları maçların daha da önemli olduğunun altını çizen Cenk İşler, “Hiç beklenmedik 2 mağlubiyetin ardından bu durum camiamızı ve bizleri çok üzdü. O maçlara çok fazla takılmadan hatalardan ders çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. BB Erzurumspor maçı, playoff hattına yakın kalmak için önemli bir maç. Moralleri yüksek tutmak gerekiyor. Futbolcular da kendi sahalarında kaybettikleri ve 4 gol yedikleri için çok üzüldüler. Bir an önce o üzücü haftayı geride bırakmamız gerekiyor. Biz 2 haftadır puan kaybediyoruz, rakipler de puan kaybediyor. Bu, ligin ne kadar sürprizlere açık olduğunu gösteriyor. Bizim rakiplerimizle oynayacağımız maçlar çok önemli hale geldi. Özellikle bu hafta çok önemli. Erzurumspor ile aramızda 5 puan var. Puan farkını 2’ye indirmemiz çok önemli olacak. En azından kaybetmememiz gerekiyor ki fark daha da açılmasın” dedi.



“Üst süte galibiyetler alırsak rakiplerin puan kaybı anlam kazanır”

Galibiyet serisi yakalayıp, rakiplerin puan kaybını bekleyeceklerini ifade eden Cenk İşler, “Ankaragücü ve Ümraniyespor üst sırada puan farkını bayağı aştı. Bandırmaspor ve İstanbulspor’da önemli puan avantajını yakaladı. Ligde 10 hafta kaldı. Bu 10 haftada çok sürpriz sonuçlar olabilir, çok şeyler de değişebilir. Her şeyden önce bizim kazanmamız gerekiyor. Diğer rakiplerin de ne yaptığı önemli fakat biz hanemize üst üste 3 puan yazdırırsak o zaman rakiplerin puan kaybetmesi anlamlı olacak. 10 haftada birçok şeyin değişebileceğini skorlar da gösteriyor” diye konuştu.



“Tecrübelerimi aktarıyorum”

1. Lig’de yaşadığı şampiyonluklar ve tecrübelerini futbolculara aktarmaya çalıştığını dile getiren İşler, şunları söyledi:

“3 sezon 1. Lig’de oynadım. Bu 3 sezonda 2 defa şampiyonluk yaşadım. Buranın nasıl ve hangi yollardan geçtiğini yaşadığım tecrübelere dayanarak arkadaşlarla konuşuyoruz. Yasin Öztekin ve diğer futbolcular ile bunları gözden geçiriyoruz. Tecrübelerimi kendilerine aktarıyorum ama sahaya yansıtmaları çok önemli. Biz bir yere kadar konuşup, söyleyebiliyoruz. Her şey yine futbolcuların elinde. Sahada bunları gösterecek olanlar da futbolcular.”

Öte yandan sakatlığını atlatan Vukan Savicevic takıma dahil olurken, babasının cenazesi için Arnavutluk’a giden Erald Çinari ise antrenmanda yer almadı.

