Başkan Murzioğlu’ndan personele ‘Dünya Kadınlar Günü’ hediyesi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kadın çalışanlarına çeşitli hediyeler vererek ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın personelini unutmadı. Başkan Salih Zeki Murzioğlu, odada görev yapan personelle bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Murzioğlu, kadın personele günün anısına hediyeler takdim etti.



Kadınlar Günü’nü kutladı

Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Kadınların gücü, medeniyetin göstergesidir. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda yaşama etkin katılımı toplumların, devletlerin ve milletlerin gücüne güç kattığı aşikardır. İstihdam alanında kadınlarımızın dinamik gücünü ekonomiye katkı haline dönüştürmek amacıyla başlatılan her çalışma, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve kalkınmasına büyük ivme katacağına olan inancımız tamdır. Kadının duygusal zekası ve varlığı, toplumun ve toplumsal barışının en büyük güvencesidir. Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır. Bu duygu ve düşüncelerle doğumdan ölüme her alanda varlıklarıyla onurlandığımız, bizleri, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Murzioğlu, erkek personele de eşlerine vermek üzere hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.