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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da çiftçiye 91,1 milyon TL yem ve gübre desteği

İHA

Samsun'da çiftçiye 91,1 milyon TL yem ve gübre desteği

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da 78 bin 763 çiftçiye 91 milyon 169 bin TL bitkisel üretim, mazot gübre ve yem bitkileri desteği ödemesinin 818 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre belirlenen 2021 yılı mazot gübre ve yem bitkileri desteği ödemeleri 8 Mart Salı günü saat 18.00 itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Kimlik numarasının son hanesi 02 olanlar 8 Mart, 46 olanlar 11 Mart ve 8 olanlar ise 18 Mart’ta destek ödemesini alacak.

“91 milyon TL destek hesaplara yatırılacak”
Yapılacak desteklerle alakalı olarak bilgi veren İbrahim Sağlam, “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğe göre; Samsun sınırları içindeki 17 ilçede 68 bin 606 çiftçimize 2 milyon 52 bin 486 dekar alanda 72 milyon 228 bin 750 TL mazot gübre destekleme ödemesi yapılacak. Yine 2021 yılı destekleme ödemeleri kapsamında, ilimizde üretimi gerçekleştirilen; yonca, korunga, fiğ, hububat grubu (yeşil ot), tek yıllık ve silajlık yem bitkileri, silajlık mısır, yapay çayır, mera ve diğer çok yıllık yem bitkilerinin destekleme ödemeleri de yine bu akşam saat 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız kayıtlarına göre 2021 yılı üretim sezonunda, Samsun ilimizde 268 bin 782 dekar alanda yem bitkileri üretimi gerçekleştiren 10 bin 157 çiftçimize 18 milyon 940 bin 954,38 TL tutarında yem bitkileri desteklemesi ödemesi yapılacak. Böylece, bugün saat 18.00 itibarıyla Samsun sınırları içindeki üreticilerimizin hesaplarına; 2021 yılına ait bitkisel üretim, mazot gübre ve yem bitkileri desteği olarak toplamda 91 milyon 169 bin 704,38 TL yatırılmış olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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