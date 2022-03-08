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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temel imalatı bitti

İHA

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temel imalatı bitti

Bafra Belediyesinin Sıfır Atık Projesi kapsamında inşasına devam ettiği 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temel imalatı tamamlandı.
1 milyon TL değerindeki yatırımın tamamını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan hibe olarak Bafra’ya kazandırılmasının ardından başlatılan projenin temel imalatının bitirilmesiyle toplamda yüzde 30’luk kısmı hayata geçti.
Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 2 bin m² alan üzerinde kurulacak olan ve temel imalatı bitirilen 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi 620 metrekare kapalı alanıyla bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyor.
Çalışmaların yoğun tempoyla devam ettiği Atık Getirme Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni Bafra’mıza entegre etmek için uzun süredir bir ekip çalışması yürütüyoruz. Böylesi kıymette bir projenin ilçeye kazandırılmasında Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan başta olmak üzere diğer milletvekillerimizin çok değerli katkıları var. İlçem adına kendilerine teşekkür ediyorum. Projemizin en büyük aşaması olan Atık Getirme Merkezi inşaatının temel imalatı bitirilerek yüzde 30’luk kısmı tamamlandı. Bu kapsamdaki bir proje için gelinen nokta önemli. Söz konusu sistem sayesinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geliştirdiği Sıfır Atık Projesi’ne de ciddi bir katkı sağlanmış olunacak. Bafra olarak Sıfır Atık Projesi’nde örnek gösterilen ve öncü olmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu hassasiyetle ilerliyor” dedi.

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