Atakum’da emekçi kadınlara özel program

Samsun'un Atakum ilçesinde "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" bir dizi programla kutlandı. Konusunda uzman isimler Atakumlu kadınlara önemli bilgiler verirken; müzik dinletisi ve Atakumlu kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.



Atakum Belediyesi, Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK), Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi, VM Samsun Medical Park Hastanesi, Liv Hospital, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği iş birliği ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlandı. "Kendi hikayesinin kahramanı olmayı seçmiş tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” sloganıyla gerçekleştirilen program, Onur Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı. Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen salon programına Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci, CHP Atakum Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, Atakum Belediyesi personeli, girişimci kadınlar ve Atakumlular katıldı. Programının açılışında Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele etmek için hayata geçirilen "Uyuma’’ projesini tanıttı. Ardından uygulama ile ilgili sorular cevaplandırıldı. Vezirköprü Kadın Orkestrası Grup Sonat’ın verdiği konserle katılımcılar, müzik ziyafeti yaşarken ATAK’ın ürünlerinin yer aldığı ve gün boyunca devam eden ‘’Emeğiyle Dünyayı Değiştiren Kadınlar Sergisi’’ ziyaretçilerden tam not aldı.



"Kadın olmadan demokrasi olmaz"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci programda yaptığı konuşmada, "Kadın siyasette, sosyal hayatta ve iş hayatında yoksa o ailede ve ülkede düzen, huzur olmaz. Kadının yeri ailede tam değilse o ailede sağlıklı çocuk yetişmez. Ailenin temeli kadın. Ülkenin temeli aile. Bunlar birbirini tamamlıyorlar. Bunlardan biri eksik olursa o ülkede demokrasiyi kuramayız ve yaşam biçimine dönüştüremeyiz. Ülkemizde yıllardır kadın hakları sorunu var. Bunu çözmemiz lazım. Sadece 8 Mart’ta kadını aklımıza getirirsek beklentimizi sağlayamayız. Biz Atakum Belediyesi olarak bunun farkındayız. Kadın örgütlerinin tümüyle işbirliği yapıyoruz. Her türlü projeye paydaş olmaya çalışıyoruz. Kadını hem kendi grubumuzda hem içinde yaşadığımız kentte önemsiyoruz ve öne çıkarmaya çalışıyoruz. Sizden ricam ne olur, bir adım daha öne çıkın. ‘Biz varız, biz olmadan toplumda huzur olmaz. Eğer huzur, barış ve demokrasi istiyorsanız bize katlanacaksınız’ deyin" dedi.



Uygarlığın ölçütü kadının yaşam koşullarına bağlı

Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya , "Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir toplumda, bir ülkede insanların ne kadar medeni, çağdaş ve başarılı olduğunu anlamak istiyorsanız sadece o ülkede yaşayan kadınların ve çocukların hayat standartlarına, yaşam koşullarına bakın. Bir toplumdaki uygarlığın tek bir ölçüsü var o da kadının hayat standartlarıdır. Atatürk'ümüzün dediği gibi aslında var olan her şey, kadının eseri. Ben doktor olarak farklı bir yönden bakmak istiyorum. Anne rahmine düştüğümüz andan itibaren kim olacağımızı bilmeden bizi beslemeye başlıyor. Ondan ayrıldığımız, göbek kordonumuz kesildiği andan itibaren mücadelemiz başlıyor. O zaman da bizi sadece duygusal olarak değil mekanik olarak da kalbine göğsüne en yakın yerde büyütüyor. Büyüdükçe de elimizden tutuyor, kalbimizden tutuyor. Evlenip çocuk sahibi oluyoruz dualarıyla tutuyor. Kadın, aslında kutsaldır" diye konuştu.



Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran kadına şiddete karşı yürüttükleri çalışmaları anlattığı konuşmasında "8 Mart aynı zamanda özgürlük, eşitlik taleplerinin ve dayanışmanın mücadelesidir Bir simgedir, 8 Mart. Bizler avukatlar olarak Samsun’da çok mücadele ediyoruz. Ancak bu mücadelemiz eğer siz destek olmazsanız hep yarım kalacak. O yüzden mücadele gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Kadın hakları komisyonumuz değişik kamu kurumlarından ve özel kuruluşlardan farkındalığı artırmak ve bir kadın ekonomik, fiziksel, cinsel şiddete maruz kalıyorsa hangi yollara başvuracağını göstermek için eğitimler veriyor. Samsun Barosu bünyesinde bir adli yardım kurumu var. 2021 itibarıyla ekonomik, fiziksel, cinsel şiddet iddiası ile bize başvuran 691 kadına hukuki yardım sağladık, 451 kadın eşinden şiddet gördüğünü beyan etti ve biz 451 avukatımızı onlara adalet yoluyla ellerinden tutması için görevlendirdik. 37 kadın dedi ki ‘Ben sadece ekonomik şiddet görüyorum, boşanmak istemiyorum.’ Nafaka davası açması için 37 avukatımızı görevlendirdik. Bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin sonuçlarını görüyoruz ama bazen gerçekten içimizi acıtan hikayeler dinliyoruz. Yıllarca sürmüş oluyor. İş hayatındaki arkadaşı, ağabeyi, muhtarı ya da akrabaları, annesi, bir kadın neden elinden tutmadı diye düşünüyoruz çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği aslında ailede başlıyor, istihdamda devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Üreten kadın olmaktan gurur duyuyorum"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihçesi ve iş dünyasında kadınların yaşadığı zorluklar hakkında bilgi veren örnek sanayici kadın girişimci Arzu Uslu, “Üreten kadın olmaktan gurur duyuyorum. Ayda 30 bin adet teker üreten, 8 kişiyle başladığım üretim şu anda 30 kişiyi istihdam ediyor. Dünyaya ihracat yapan 3 yıllık bir şirket haline getirdim. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Lütfen, sizler de pes etmeyin, asla vazgeçmeyin, sabırlı olun. Tek başına bir şeyi çözebiliriz ama hep beraber daha güzel yerlere gelebiliriz” ifadelerini kullandı.



"Bir arada olursak elimizde gücümüz olur"

Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) Sorumlusu Eylem Oktay, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Av. Gülay Deveci’nin öncülüğünde kurulan ATAK’ın kuruluş sürecini anlatarak başladığı konuşmasında, “Bir arada olursak pazarda payımız, elimizde gücümüz olur. Üye arkadaşlarımızla ilk tanıştığımızda her biri ayrı ayrı iyi üreticilerdi ama ürünlerini satacak pazarları, imkanları ve cesaretleri yoktu. Oysaki şimdi katıldıkları fuarlarda sadece kendi ürünlerini değil, arkadaşlarının da ürünlerini tanıtıp satmaya başladılar. Bunun için çaba sarf ediyorlar, artık sesleri çıkıyor ve kendilerine güveniyorlar. Bu sesi daha da güçlendirmek ve çoğaltmak için üye sayımızı artırmak istiyoruz. Bunun için de üyelik başvurularını kabul ediyoruz, pazarda pay bulabilmek ve kooperatifimizi geliştirmek için projeler yazıyoruz. 15 Şubat’ta Türkiş mevkiinde bir satış merkezi açıldı. Gelip görmeyenleri, hala alışveriş yapmayanları davet ediyoruz. Ekonomik kalkınmanın zeminini oluşturan kooperatifleşmenin bütün emekçi kadınları bir araya getirmesini ve güç birliği yapmasını diliyor, tüm emekçi kadın arkadaşlarımın kadınlar gününü kutluyorum” açıklamasında bulundu.



"Eşitlik eylem planı ile daha demokratik bir kent"

Atakum Belediyesinin Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilgili detaylı bilgi veren Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dilek Öztürk ise şunları söyledi: "CEİD 1.5 yıl önce bize gelerek kadın çalışmalarında bize rehberlik etti. Bu süreçte belediye olarak birçok Avrupa Birliği destekli projede gerek iştirakçi gerek pilot belediye olarak görev aldık ve almaktayız. Bu projeler kapsamında belediyemiz Avrupa Yerel Yaşamda Eşitlik Şartı’nı imzalayan 26 belediyeden birisi oldu. Bu şart, uluslararası düzeyde kadın erkek eşitliğini hayatın içine sokmayı sağlayacak taahhütler içeriyor. Yaşamın her alanında kadını belli bir düzeye getirebilmek için faaliyetler yapmamızı istiyor. Bu taahhütler kapsamında aslında 2 yıl içerisinde hazırlamamız gereken eylem planını kısa süre içerisinde hazırlayıp Meclis’e sunduk oy çokluğu ile kabul edildi. Eylem planımızı sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine sunduk ve çok güzel dönütler aldık. Bir eylem planı bir kentin, tüm dezavantajlı grupların dezavantajlarından sıyrılıp daha eşit, daha yaşanabilir bir kent inşa etmekte kullanılan yol haritalarıdır. Bizler eylem planı sayesinde kentimizde demokrasiyi yaşatırız. Dezavantajlı grupların önündeki engelleri eylem planına yerleştirdiğimiz mekanizmalarla kaldıracağız. Örneğin, Mahalle Meclisleri kurarak kadınların bu Mahalle Meclislerinde daha etkin rol alarak kentte seslerinin duyulmasını karar mekanizmalarında daha aktif yer almasını sağlayacağız. Yerelde kadınların siyasete kazandırılması adına kadın muhtar sayısını artırmak için çalışacağız. Mor Harita uygulamasıyla kentimizdeki güvenli alanları cep telefonu kadar yakın olmasını sağlayacak bir uygulama. Kendimize en yakın emniyet noktalarına, kadın danışma merkezlerine, sağlık birimlerine ulaşabileceğiz”

