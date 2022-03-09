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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da öğrenci servisi kazası: 1 öğrenci ölü, 7 yaralı

İHA

Samsun'da öğrenci servisi kazası: 1 öğrenci ölü, 7 yaralı

Samsun’un Yakakent ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6’sı öğrenci 7 kişi yaralandı.
Kaza, Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencilerini taşıyan 55 TB 488 plakalı minibüs, Kuzuören Mahallesi mevkisinde kardan dolayı kayarak yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan lise öğrencilerinden 15 yaşındaki Sibel Şahin hayatını kaybederken, aralarında servis şoförünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Olay hakkında Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün bu sabah Yakakent ilçesi Kuzören Mahallesinde kaza yapması sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6’sı öğrenci ve 1’i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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