‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ne ödül

Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen ‘AUS Türkiye 5. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ ile ödüllendirildi. Başkan Mustafa Demir, ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun elinden aldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye’nin akıllı hareketlilik ve ulaşımın dijitalleşmesi alanındaki kapsamlı ve geniş içerikli etkinliği olarak bilinen SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’ne katıldı.

Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nda (BTK) düzenlenen zirveye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AUS Türkiye Başkanı Esma Dilek’ın yanı sıra kamudan ve özel sektörden birçok üst düzey yöneticiler de katıldı.

AUS Türkiye tarafından düzenlenen ‘AUS Türkiye 5.Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’ne Samsun Büyükşehir Belediyesi "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi" ile başvuru yaptı. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan başvuru sonucu Büyükşehir Belediyesi ödüllendirildi. Ankara’da yapılan törene katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AUS Türkiye 5. Ulaşımda Aklın Yolu Ödüllerinde ‘Belediyecilik Ödülü’nü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun elinden aldı.

Samsun’u her alanda vizyoner projelerle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ ile Türkiye’ye örnek olduklarını ifade etti. Ödülü Samsunlular adına aldıklarını kaydeden Başkan Demir, projenin önemine vurgu yaptı. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ile kazalar azalırken trafik akışının hızlanacağını, araçların yakıt tüketimleri, zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliğinin azaltılarak çevre kirliliğinin önleneceğini söyledi. Samsun'un yaşam konforu açısından da vizyon bir proje olduğuna vurgu yaptı.

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