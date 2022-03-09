Öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı (2)



SİBEL ÖLDÜ, İKİZİ SEVGİ YARALI

Samsun'un Yakakent ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsünün takla attığı kazada hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin kimlikleri belirlendi. Kazada, Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Sibel Şahin (15) yaralı olarak kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti. Kazada, Sibel Şahin'in ikizi Sevgi Şahin (15) ile birlikte öğrenciler T.Ş (15), Ö.K (16), T.Ş. (15), A.D. (15), B.K. (16) ve sürücü M.B. (60) yaralandı. Yaralıların Bafra ve Alaçam Devlet Hastaneleri'nde tedavileri sürüyor.

KARLI YOLDA ZİNCİR TAKMAMIŞ

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri yaklaşık 5 santimetre karla kaplı beton yolda sürücü M.B. idaresindeki öğrenci servis minibüsünün zincir takmadan ilerlemeye çalıştığını belirledi. Sürücüsünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün takla atarak tarlaya devrildiği öğrenildi. (DHA)Emre ŞAHİNOL/BARFA, (Samsun), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ŞAHİNOL

2022-03-09 13:42:08



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