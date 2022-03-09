Bafra'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

1987 kışında ne oldu, neler yaşandı?

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı şahsı bıçakla yaraladı.

Olay, Fatih Mahallesi Alaçam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan M.Ç. ile U.C. Çatalkaldırım mevkisinde karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.C., M.Ç'yi kalçasından bıçakladı. Aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan M.Ç., arkadaşlarını arayarak bıçaklandığını söyledi. Olay yerine gelen arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ç. tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan U.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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