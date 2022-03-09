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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da eğitime kar engeli

İHA

Samsun’da eğitime kar engeli

– Samsun’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde birçok okulda eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Son güncellemeye göre Alaçam ilçesinde 2 okulda eğitime 1 gün ara verilirken, 8 mahallede oturan öğrenciler için de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Havza için yapılan açıklamada, “Havza ilçemizdeki olumsuz hava koşulları ve meteorolojiden alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden 10 Mart Perşembe günü ilçe merkezi dışında kalan taşıma merkezi (köyler) okullarımızda, Yeşilalan İlkokulunda ve Muzaffer Tahmaz İş Eğitim ve Uygulama Okulunda ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında 1 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz de izinli sayılacaklardır” denildi.
Salıpazarı ilçesinde 4 okul ve taşıma merkezli diğer okullarda da eğitime 1 gün ara verilirken, Tekkeköy ilçesi için yapılan açıklamada, “Tekkeköy ilçemizde Akbaşlar, Çayırçökek, KarışlarKaratuzla, KarışlarGölceğiz, Alibeyli, Çimenli, Başköy, Yeniköy, Erenköy, Karaperçin, Yeşildere, Gökçedere, Yenidoğan, Yazılar, Seymenler, Yaylageriş, Beyoğlu, Zafer, ZaferAzmanlar, Fındıcak mahallelerinden taşıma ile gelen özel eğitim, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerimiz 10 Mart 2022 Perşembe günü izinli sayılacaktır. Ayrıca Yaylageriş İlkokulu ve Ortaokulunda 10 Mart 2022 Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Vezirköprü ilçesi için yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
“Vezirköprü İlçe merkezi dışındaki tüm okullarımızda kar yağışı ve buzlanma nedeni ile 10 Mart Perşembe günü uzaktan eğitim kararı alınmıştır. İlçe merkezindeki okullarımızda taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz izinli sayılacaklardır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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