Avrupa’ya Türk silahı CANiK, Avrupa’dan önemli satış ve ön anlaşmalarla döndü

Yerli ve milli ürünleriyle Avrupa’da gövde gösterisi yapan CANiK, Almanya’da katıldığı ‘Enforce Tac 2022’ ve ‘IWA 2022’ fuarlarında büyük başarılara imza attı.

Türkiye’yi yurt dışında da başarıyla temsil eden CANiK, dünyanın en önemli iki savunma sanayi ve silah fuarlarından olan ‘Enforce Tac 2022’ ve ‘IWA Outdoor Classics 2022’den büyük başarılarla döndü. Türk savunma sanayinin geçirdiği dönüşümün temsilciliğini üstlenen CANiK, iki fuarda önemli miktarda satış, ön anlaşma ve teklife imza attı.

2022 yılındaki fuar yolculuğuna ocak ayında SHOT Show ile ABD’nin Las Vegas şehrinde start veren Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) dünyaca ünlü markası CANiK, bu kez de Almanya'da düzenlenen uluslararası fuarlarda gövde gösterisi yaptı. ‘Uluslararası Kolluk Kuvvetleri, Güvenlik ve Taktiksel Çözümler Fuarı’ (Enforce Tac 2022) ve ‘Nuremberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı'nda (IWA Outdoor Classics 2022) Avrupa’yı fetheden CANiK, askeri yetkililerin yanı sıra alım heyetlerini ve binlerce katılımcıyı da standında ağırladı.



Yerli tasarım, milli üretim

2022 yılında dünyanın dört kıtasında 10’dan fazla savunma fuarına katılmayı planladıklarını söyleyen SYS Genel Müdürü C. Utku Aral “Uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. Aral, fuarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Yılın ilk fuarına Las Vegas’ta katıldık. Şimdi de Almanya’daki ‘Enforce Tac 2022’ ve ‘IWA 2022’ fuarlarında yerli ve milli marka olarak ülkemizi başarıyla temsil ettik. Bu fuarlardan özellikle Enforce Tac’te yerli ve milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makinalı tüfeğimizi büyük bir gururla sergiledik. Hem yeni tabancalarımızı hem de ateşli silah aksesuar ve outdoor markamız MECANIK ürünlerimizi vitrine çıkardık. CANiK’in titiz bir ArGe çalışması sonucu tasarladığı yeni yarış tabancası da sportif atıcılara daha iyi bir atış deneyimi sunan özellikleriyle tüm ilgiyi üzerine topladı. Optik nişangâhlar, taktik fenerler, balistik koruyucu ürünler, tekstil ürünleri ve taktik bıçaklar gibi ürünler de fuarda sektör temsilcileri ve meraklılarla buluştu. Her iki fuarda yüksek miktarda satış, ön anlaşma ve teklife imza attık. 20'nin üzerinde kontrat imzaladık, 12 binin üzerinde ziyaretçi, Avrupa’dan 50, dünya genelinde 90 ateşli silah distribütörü ile görüşme yaptık. Katılımcılar ağırlıklı olarak Avrupa, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinden geldiler. Çoğunlukla CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makinalı tüfek, tabanca ve aksesuar satışı gerçekleştirdik. Ekosistemimizde yer alan MECANIK, CANiK ACADEMY, UNIDEF ve UNIROBOTICS’de de önemli anlaşma ve ön anlaşmalar imzaladık. Ayrıca; sosyal medya üzerinden yarım milyon etkileşim aldık. Avrupa kaynaklı altı ulusal çapta sektörel dergiye demeç verdik. Ateşli silahlar alanında çalışan sekiz blog yazarıyla röportajlar gerçekleştirdik.”

Bu fuarlarla yerli teknoloji ve knowhow’u tüm dünyaya tanıtabilme şansını yakaladıklarını ifade eden C. Utku Aral, “İçinde bulunduğumuz şu günlerde yerli ve milli olmanın önemi çok büyük. Fuarlar süresince kurduğumuz iş bağlantıları ile Avrupa pazarındaki faaliyetlerimize nitelikli bir değer kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.