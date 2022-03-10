Aşırı sıvı kaybı ölüme neden olabilir Böbrek hasta sayısı gün geçtikçe artıyor

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat, "Böbrek hastası sayısı gün geçtikçe artıyor. Böbrek sağlığını korumak için suyun önemi büyüktür. Aşırı sıvı kaybı nöbetlere ve hatta ölüme neden olabilir” dedi.

Medicana Int. Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat, Dünya Böbrek Günü'nde böbrek sağlığı için suyun önemine dair bilgiler verdi. Dr. Bolat, "Tükürük oluşturmaya yardımcı olur. Su, tükürüğün ana bileşenidir. Katı yiyecekleri parçalamak ve ağız sağlığı bakımından gereklidir. Tükürük üretimi azaldığında sindirimin ilk aşaması bozulur. Vücut ısımızı düzenler. Vücudumuz fiziksel aktivite sırasında ve sıcak ortamlarda ter yoluyla su kaybeder. Ter, vücudu serin tutar, ancak kaybedilen suyu alınmazsa vücut ısısı yükselir. Dokularımızı, omuriliğimizi ve eklemlerimizi korur. Terleme, idrara çıkma ve dışkılama yoluyla atık maddelerin atılmasına yardımcı olur. Sağlıklı dışkılamak ve kabızlığı önlemek için gereklidir. Fiziksel performansı en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Sporcular, fiziksel aktivite sırasında vücut ağırlığının yüzde 6 ila 10'una kadar terleyebilir. Yeterli su almadan sıcakta yapılan egzersiz, düşük kan basıncı ve hipertermi gibi ciddi tıbbi durumları içerebilir. Aşırı sıvı kaybı nöbetlere ve hatta ölüme neden olabilir. Sindirime yardımcı olur ve yiyeceklerin daha etkili bir şekilde sindirimine yardımcı olur. Besin emilimine yardımcı olur ve yiyeceklerdeki vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinin çözülmesine de yardımcı olur bunları gerekli olan vücut kısımlarına iletir. Kilo vermede yardımcıdır. Diyet yaparken ve egzersiz yaparken daha fazla su içmek sadece fazla kilo vermenize yardımcı olabilir. Kan oksijen dolaşımını iyileştirir. Su, tüm vücuda yararlı besinleri ve oksijeni taşır" diye konuştu.



"Su tüketimi bir çok hastalıklarla mücadelede yardımcı olur"

Suyun hastalıklar karşısına önemine değinen Dr. Bolat, "Bunlar, böbrek taşı, egzersize bağlı astım, idrar yolu enfeksiyonu, hipertansiyon, enerjiyi artırarak metabolizmayı harekete geçirir. Bilişsel işleve yardımcı olur. Yeterli su içmemesi odaklanmayı, uyanıklığı ve kısa süreli belleği destekler. Ruh halini iyileştirmede rolü vardır. Yeterince su almamak dehidrasyon, yorgunluk ve kafa karışıklığının yanı sıra kaygıya neden olabilir. Cildin nemli kalmasına, kolajen üretimini artırarak yaşlanma sürecini geciktirir. Şiddetli susuzluk ise beyin ödemi, böbrek yetmezliği, nöbetler, kabızlığa neden olabilir” şeklinde konuştu.

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