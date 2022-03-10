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Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı

İHA

Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı

Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada İlkadım ilçesi Çay Mahallesi’nde bir araçta yapılan aramada 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Konuyla bağlantılı 3 şüpheli şahıs yakalanarak “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındı.

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