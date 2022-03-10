Samsun'da 6 ilçede eğitime 'kar' engeli

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Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un 6 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için tatil edildi.

Kentte dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde bugün de etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Alaçam, Havza, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2022-03-10 10:39:56



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