Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram metamfetamin ve 5 bin adet extacy hapla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi, Derebahçe Mahallesi, Derecik Mahallesi ile Havza ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 125,5 gram metamfetamin maddesi, 5 bin adet extacy hap, 636,61 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 138,40 gram esrar, 192 kapsül sentetik ecza, 12 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 145 TL'ye el konuldu.

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.K., M.Y., M.Ş., E.M. ve İ.E. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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