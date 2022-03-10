Samsun'da alkolden zehirlenen bir kişi hastanelik oldu

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Samsun'da içtiği alkolden zehirlendiği iddia edilen bir kişi hayati tehlike kaydı ile hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'ndeki içkili bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokantada içki içen 28 yaşındaki Ö.Y. zehirlenerek özel bir hastaneyle kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ö.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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