Sağlıklı yaşam için ‘hijyen’ şart

Kişisel bakım, temizlik ve hijyenin, sağlıklı kalmak için en önemli koşul olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Harika Sönmez, “Sağlığın korunması için saç, vücut, ağız ve dişlerimizin düzenli temizlenmesi ve giyeceklerimizin sık yıkanması gerekir. Hijyen, vücudumuzdan mikroorganizmaları uzaklaştırır. Böylece temiz ve sağlıklı oluruz” dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Harika Sönmez, Samsun’daki özel bir okul öğrencileri ile bir araya gelerek sağlıklı yaşam için hijyen kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu. Kişisel bakım, temizlik ve hijyenin, sağlıklı kalmak için en önemli koşul olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Sönmez, “Sağlığı olumsuz etkileyecek ortamlardan korunmak için yapılan uygulamalar ve alınan tedbirlerin tamamına hijyen denir. Kişisel bakım, temizlik ve hijyen, sağlıklı kalmak için en önemli koşuldur. Kişisel hijyen, kişinin kendi sağlığını devam ettirmek ve bozmamak için uyguladığı kişisel bakım işlemleridir. Sağlığın korunması için düzenli bir şekilde saç, vücut, ağız ve dişlerimizin temizlenmesi ve giyeceklerimizin sık yıkanması gerekir. Hijyen, vücudumuzdan mikroorganizmaları uzaklaştırır. Böylece temiz ve sağlıklı oluruz. Hijyen kişinin rahatlamasını, dinlenmesini de sağlar. Vücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) giderir” şeklinde konuştu.



El yıkamak hastalıkları önlemede etkili

Elleri su ve sabunla yıkamanın mikroorganizmaları uzaklaştırarak hastalıkları önlemenin en etkili yolu olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sönmez, “Ellerimizi tuvalete girmeden önce ve sonra, gıdalara el sürmeden önce ve sonra, yemeklerden önce ve sonra, hayvanları sevdikten sonra, kirli ve kirli olması muhtemel eşyaya dokunduktan sonra, oyun oynadıktan sonra, okuldan sonra ve öksürüp hapşırdıktan sonra mutlaka en az 10 saniye yıkamalıyız. Özellikle grip gibi hastalıklarda yanımızda mutlaka mendil taşımalı ve öksürürken ağzımızı kapatmalıyız” diye konuştu.



Saç temizliğine dikkat edilmeli

Dişlerimizi mutlaka günde 3 kez fırçalamamız gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Sönmez, şu bilgileri paylaştı:

“Fırçanın kılları yıprandığında diş fırçası yenilenmelidir. Diş macunu bezelye boyutunda kullanılmalıdır. Haftada 1 kez el tırnakları kısa ve yuvarlak şekilde kesilmelidir. Tırnak dipleri çok iyi temizlenmelidir. Herkesin kendine ait tırnak makası olmalıdır. Ayaklar her gün düzenli olarak yıkanmalıdır. Yıkanmazsa; rahatsız edici kokular, mantar hastalığı olabilir. Ayak ve el havlusu ayrı olmalıdır. Deriyi temizlemek, mikropları atmak amacıyla sıcak su ve sabunla banyo yapılmasına deri hijyeni denir. Mümkünse her gün, değilse haftada 3 veya en az haftada 1 kez banyo yapılmalıdır. Taramak, fırçalamak, parmak uçları ile masaj yapmak saçları besler ve güzelleştirir. Saç temizliğine dikkat etmezsek saçlarımıza bit yerleşebilir. Saç biti insan vücudunun saçlı derisine yerleşir ve çevremizdeki insanlara da bulaşabilir.”



Kişisel hijyene önem verilmeli

Her bireyin kişisel temizliğine önem vermesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Sönmez, “Okulda giydiğimiz çorapları her gün yıkayıp ayakkabılarımızı silmeyi unutmamalıyız. Okuldan gelince kıyafetlerimizi mutlaka değiştirmeliyiz. Yatmadan önce mutlaka pijamalarımızı giymeliyiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.