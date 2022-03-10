“Atatürk’ü Anlamak” konferanslarının ikincisi Samsunlularla buluşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Atatürk’ü Anlamak” konferanslarının ikincisi Samsunlularla buluşacak

İHA

“Atatürk’ü Anlamak” konferanslarının ikincisi Samsunlularla buluşacak

Atakum Belediyesi’nin düzenlediği “Atatürk’ü Anlamak” konferanslarının ikincisi “Atatürk ve Eğitim” başlığıyla Samsunlularla buluşacak.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin, Atatürk Anıtı’na gerçekleştirilen saldırı sonrasında Atatürk’ün gerçek yönüyle tanınmasına katkı verecek bir dizi konferans kararı aldıklarını söyleyerek duyurduğu “Atatürk’ü Anlamak” konferanslarının ikincisi 12 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. 26 Şubat 2022’de başlayan ve 23 Nisan 2022’ye kadar devam edecek konferanslarda üç uzman isim daha 15 günde bir Samsunlularla bir araya gelecek.

“Atatürk ve Eğitim” konuşulacak
İlk konferansı Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsrafil Balcı’nın “İslam’da Atatürk ve Hilafet” başlığıyla Samsunlularla buluşan ve yoğun ilgi gören “Atatürk’ü Anlamak” konferanslarının ikincisini ise OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Aydın “Atatürk ve Eğitim” başlığıyla gerçekleştirecek. Konferansta, Atatürk’ün eğitim alanında hayata geçirdiği devrimler ve eğitime bakış açısı başta olmak üzere önemli bilgiler paylaşılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Servis kazasında ölen Sibel toprağa verildi, ikizinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Servis kazasında ölen Sibel toprağa verildi, ikizinin ...
Kazada hayatını kaybeden liseli Sibel'e gözyaşları içinde veda
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden liseli Sibel'e gözyaşları ...
Bafra’da arıcılara eğitim
YEREL HABERLER Bafra’da arıcılara eğitim
Kardeş odalar Samsun’da buluştu
YEREL HABERLER Kardeş odalar Samsun’da buluştu
OMÜ Yayın Koordinatörlüğü kuruldu
YEREL HABERLER OMÜ Yayın Koordinatörlüğü kuruldu
256 hekim üzerinde yapılan anket sonuçlandı Hekimlerin çoğunda kalp, diyabet ve psikolojik hastalıklar tespit edildi Dinççağ: "Sağlık çalışanlarına sevgi dolu, anlayışlı, şiddetten uzak bir çalışma ortamı sağlanmalı"
YEREL HABERLER 256 hekim üzerinde yapılan anket ...
Sağlıklı yaşam için ‘hijyen’ şart
YEREL HABERLER Sağlıklı yaşam için ‘hijyen’ şart
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Bu ilçe anonsla işçi arıyor Belediye hoparlöründen “Özel bir şirkette çalıştırılmak üzere bay-bayan elemanlar alınacaktır” anonsları yapılıyor
YEREL HABERLER Bu ilçe anonsla işçi arıyor Belediye hoparlöründen ...
Sahaflık, ikinci el kitapçılık ile karıştırılıyor
YEREL HABERLER Sahaflık, ikinci el kitapçılık ile karıştırılıyor
Samsun'da alkolden zehirlenen bir kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da alkolden zehirlenen bir kişi hastanelik ...
Hastane morgunda kullanılan seyyar motorları çaldılar
YEREL HABERLER Hastane morgunda kullanılan seyyar motorları çaldılar
Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada
YEREL HABERLER Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyeye ...
Samsun'da 6 ilçede eğitime 'kar' engeli
YEREL HABERLER Samsun'da 6 ilçede eğitime 'kar' engeli
Başkan Demirtaş: “Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Bizler her zaman emeğin ve ...
Samsun'a son 19 yılda 9 baraj, 14 sulama ve 115 taşkın koruma tesisi
YEREL HABERLER Samsun'a son 19 yılda 9 baraj, 14 sulama ve 115 ...
İstiklâl Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması
YEREL HABERLER İstiklâl Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması
Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele ...
Denize uçan otomobilde 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, sürücü öldü
YEREL HABERLER Denize uçan otomobilde 2 kişi kendi imkanlarıyla ...
Aşırı sıvı kaybı ölüme neden olabilir Böbrek hasta sayısı gün geçtikçe artıyor
YEREL HABERLER Aşırı sıvı kaybı ölüme neden olabilir Böbrek hasta ...
Avrupa’ya Türk silahı CANiK, Avrupa’dan önemli satış ve ön anlaşmalarla döndü
YEREL HABERLER Avrupa’ya Türk silahı CANiK, Avrupa’dan önemli satış ...
Prof. Dr. Demir: “Yağışlar tarımsal üretimi destekleyecek” “Karlar yer altı suyunun beslenmesi noktasında ciddi anlamda destek oldu” "Türkiye’de bir karış toprak bile ekilmeden bırakılmamalı"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Demir: “Yağışlar tarımsal üretimi ...
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.