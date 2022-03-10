“Atatürk’ü Anlamak” konferanslarının ikincisi Samsunlularla buluşacak

Atakum Belediyesi’nin düzenlediği “Atatürk’ü Anlamak” konferanslarının ikincisi “Atatürk ve Eğitim” başlığıyla Samsunlularla buluşacak.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin, Atatürk Anıtı’na gerçekleştirilen saldırı sonrasında Atatürk’ün gerçek yönüyle tanınmasına katkı verecek bir dizi konferans kararı aldıklarını söyleyerek duyurduğu “Atatürk’ü Anlamak” konferanslarının ikincisi 12 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. 26 Şubat 2022’de başlayan ve 23 Nisan 2022’ye kadar devam edecek konferanslarda üç uzman isim daha 15 günde bir Samsunlularla bir araya gelecek.



“Atatürk ve Eğitim” konuşulacak

İlk konferansı Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsrafil Balcı’nın “İslam’da Atatürk ve Hilafet” başlığıyla Samsunlularla buluşan ve yoğun ilgi gören “Atatürk’ü Anlamak” konferanslarının ikincisini ise OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Aydın “Atatürk ve Eğitim” başlığıyla gerçekleştirecek. Konferansta, Atatürk’ün eğitim alanında hayata geçirdiği devrimler ve eğitime bakış açısı başta olmak üzere önemli bilgiler paylaşılacak.

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