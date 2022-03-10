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Samsun TEKNOFEST'e hazırlanıyor Samsun'da geniş katılımlı “TEKNOFEST” toplantısı

İHA

Samsun TEKNOFEST'e hazırlanıyor Samsun'da geniş katılımlı “TEKNOFEST” toplantısı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde geniş katılımlı TEKNOFEST toplantısı yapıldı.
Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan ve ayakları yerden kesen TEKNOFEST rüzgârı bu yıl kuzeyden esecek. 30 Ağustos4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl roketten otonom sistemlere, yapay zekâdan sualtı sistemlerine kadar 39 farklı teknoloji yarışması gerçekleşecek. OMÜ'de ise TEKONOFEST ile ilgili toplantı düzenlendi. OMÜ Senato Salonunda yapılan toplantı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TEKNOFEST ile ilgili gelişmeleri tekrar değerlendirmek ve son durumu gözden geçirmek için bu toplantıyı düzenlediklerini söyleyerek sözü Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a bıraktı.
TEKNOFEST sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise OMÜ olarak TEKNOFEST ile bir teknoloji kültürü ve teknoloji altyapısı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Bu amacı gerçekleştirmek için önemli bir bütçe ayrıldığına vurgu yapan Ünal; “TEKNOFEST’e başvuran, desteğe ihtiyaç olan her katılıma, her takıma, her kuruma bir şekilde destekte bulunmak, kendi imkânlarını kullandırmak istiyoruz. Bu sene ciddi bir katılım olacak. Şu an da bizim desteklediğimiz öğrenci sayısı yaklaşık olarak 400. 11 tane de üretim atölyesi ve bu atölyelerin kendilerine ait bir konseptleri var. Bu atölyelerin prototip üretimleri de olacak. KİTAM’ı da bu süreçlere entegre ederek bölgede bir çekim merkezi, bir güç oluşturup bölgeyi merkeze çekmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Desteklenmeye değer her projeye katkı sağlayacağız”
TEKNOFEST 2022 teknoloji yarışmaları başvuru koşullarına da değinen Ünal, yarışmaya başvurulan projelerin değerlendirildiği bir heyet olduğunu ve bu heyetin onayından geçen projelerin destekleneceğini kaydetti. Desteklenmeye değer her projeye katkı sunulacağını söyleyen Ünal “Yarışma başvuruları konusunda hedefin üzerinde bir katılım oldu. Hedefimiz bin katılımdı ama yıl sonuna kadar bu sayı 2 bine yaklaşacak. Bu yoğun ilginin sürdürülmesi, proje yazma ve takip etmeye yönelik kalıcı bir kültür oluşturulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

“2022 hedefi akreditasyon almış bir laboratuvar”
TEKNOFEST çerçevesinde akademisyenlerin çalışmaları için bir laboratuvarı geliştirdiklerini belirten Ünal “2022 yılı içerisinde laboratuvarın tanımlanabilmesi ve kabul edilebilmesi için akreditasyon alması gerekiyor. Yani bahsettiğimiz bu projeleri fiilen ihtiyaç duyulan cihazlarla donatılmış ve akreditasyon almış bir laboratuvarı ön görüyoruz. Fiilen ihtiyaç duyduğumuz öngördüğümüz hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz cihazlarla oluşan bir laboratuvarın alt yapısını oluşturmayı hedefliyoruz. 2022 yılı içerisindeki temel hedeflerimizden bir tanesi budur” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi de TEKNOFEST çalışmalarına hız verdi
Toplantıda konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, TEKNOFEST gibi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın oldukça önemli olduğunu belirterek, “İlçe belediyelerle TEKNOFEST ile ilgili çalışmalara başladık. Ayrıca yapılacak işler ilgili maliyet çalışması da yaptık. Akıllı trafik projesi, yol düzenlemesi, havalimanı dolgu çalışmaları gibi birçok düzenlemeyle de TEKNOFEST hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.
Toplantıda TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, ‘Sayılarla Teknofest Faaliyetleri’ adlı bir sunum gerçekleştirdi.

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