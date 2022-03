‘Böbreğinizin sağlığını korumak için bol su için’

Böbrek hastalıklarında farkındalık oluşturulması için her yıl mart ayının ikinci perşembe gününün Dünya Böbrek Günü olarak kutlandığını belirten Nefroloji Uzmanı Dr. İsmail Özer, “Her yıl tüm dünyada kronik böbrek hastalıklarından etkilenen birey sayısı hızla artmaktadır. Böbrek sağlığını korumanın en önemli yolu bol su içmektir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Nefroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. İsmail Özer, böbrek hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Böbrek Günü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



İnsan hayatını olumsuz etkileyebilir

Her yıl mart ayının ikinci haftasının perşembe günü Dünya Böbrek Günü olarak kutlandığının altını çizen Uzm. Dr. İsmail Özer, “Buradaki en büyük amaç, böbrek hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmaktır. Her yıl tüm dünyada kronik böbrek hastalıklarından etkilenen kişi sayısı hızla artmaktadır. Bunun nedeni, özellikle şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi kronik böbrek hastalığının en çok iki sebebinin tüm dünyada hızla artmasıdır. Bu iki hastalık böbrek dışında da birçok soruna yol açmakta ve insan hayatını ciddi biçimde tehdit etmektedir. Böbrek sağlığını korumanın birinci yolu bol su içmektir” şeklinde konuştu.



Kan şekeri ve tansiyonun kontrol altına alınması önemli

Uzm. Dr. İsmail Özer, “Özellikle insanların ömür boyu diyalize mahkûm olmalarına yol açan diyabet ve hipertansiyona sahip olan hastaların düzenli olarak kontrol olmaları, kan şekerlerinin düzenlenmesi ve tansiyonlarının kontrol altında tutulması hayati önem arz etmektedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

