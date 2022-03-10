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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kereste işletmesinde yangın paniği

İHA

Kereste işletmesinde yangın paniği

Samsun’un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde bir kereste işletmesinde çıkan yangın paniğe yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 33. Sokak üzerinde bulunan bir kereste işletmesinde yangın çıktı. Soba borusundan çıkan kıvılcımlar sonucu dumanlar yükseldi. Sobanın çevresinde tahtaların tutuşmasıyla işçiler durumu fark etti.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kerestelere sıçramadan söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışma yaptı.

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