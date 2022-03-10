Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli

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Samsun'da Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sokak hayvanlarına şefkat elini uzattı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kış günü yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının yardımına koştu. Jandarma ekipleri, İlkadım ilçesi Samsun Kapalı Cezaevi bölgesindeki aç kalan sokak hayvanlarına besleme yaptı.

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