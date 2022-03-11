Samsun’da okullara kar tatili

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Samsun’da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede okullar tatil edildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Asarcık, Atakum, Ayvacık, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ilçelerinde tüm okullarda eğitime 11 Mart Cuma günü ara verildi.

Alaçam ilçesinde 2 okul ve taşımalı eğitim, Bafra’da 2 okul ve taşımalı eğitim, 19 Mayıs’ta 3 okul ve taşımalı eğitim, Terme’de 3 okul ve taşımalı eğitim, Yakakent’te 1 okul ve taşımalı eğitim bir gün tatil edildi.

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