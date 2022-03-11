Kar yağışı Samsun'u etkisi altına aldı İl genelinde 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı Kardan dolayı zincirleme trafik kazaları yaşandı

Samsun'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gündüz de aralıklarla etkili oldu. Şehrin birçok noktası beyaza bürünürken, il genelinde 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Samsun’un kırsal kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, şehir merkezine ise aralıklarla kar düştü. Bölgede etkili olan kuvvetli yağış, 4060 km/saat hızında esen rüzgarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde kendini gösterdi.

Sabah saatlerinde de şehrin birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, SamsunAnkara yolunda kardan dolayı zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Evlerin çatıları, ağaçların dallarında, yeşil alanlarda karlar birikti. Eğitim de kar engeline takıldı. Samsun'un tüm ilçelerinde kar yağışının etkisini gösterdiği noktalarda eğitime 1 gün ara verildi.



79 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vatandaşlardan 112’ye gelen ihbarlar doğrultusunda karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 30 greyder, 10 dozer, 20 traktör kepçe, 17 lastikli loder, 1 paletli loder, 50 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere toplamda 161 adet kamyon ve iş makinesi sahada kullanılıyor. Karla mücadelede 161 operatör ve şoför, 146 işçi olmak üzere toplamda 307 personel görev alıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada stoklarda bin 600 ton tuzun bulunduğu ve ihtiyaç duyulan tüm noktalarda gerekli tuzlama ve solüsyon çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Vatandaşlar ise kar yağışının bereket olduğunu, mart ayında gelen karın kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler.

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