Samsun'da stokçulukla mücadele

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da valilik koordinasyonda tüm ilçelerde haksız fiyat artışları, fiyat spekülasyonları ve stokçulukla mücadele devam ediyor.

Haksız fiyat artışları, fiyat spekülasyonları ve stokçulukla mücadele ile temel gıda ürünlerinde yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen KDV oranının uygulanmasına yönelik denetimler, Samsun Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, İl Ticaret Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla tüm ilçelerde kararlılıkla sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.