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Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz 'huzursuz bağırsak sendromu' habercisi

İHA

Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz 'huzursuz bağırsak sendromu' habercisi

Diyetisyen Hilal Yazıcı, huzursuz bağırsak sendromunun en sık görülen belirtilerinin karında kramp, ağrı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık ya da her ikisi olduğunu söyledi.
Huzursuz bağırsak sendromu hakkında bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Hilal Yazıcı, bazı belirtilere dikkat çekti. Tıp dilinde irritabl bağırsak sendromu (IBS) olarak bilinen huzursuz bağırsak sendromunun kalın bağırsağı etkileyen bir işlevsel sindirim problemi olduğunu ifade eden Diyetisyen Hilal Yazıcı, hastalığın hassas bağırsak sendromu ya da spastik kolon isimleriyle de anıldığını kaydetti.

Toplumun yüzde 15’ini etkiliyor
Huzursuz bağırsak sendromunun toplumun yaklaşık yüzde 15’ini etkileyen yaygın bir rahatsızlık olduğunu belirten Diyetisyen Yazıcı, “Huzursuz bağırsak sendromunun belirtileri karında kramp, ağrı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık ya da her ikisini içerir. Tedavisi uzun vadede yönetilmesi gereken kronik bir rahatsızlıktır. Belirtiler genellikle hafiftir ve sadece çok az sayıda hasta şiddetli belirti ve şikâyetlere sahiptir. Çoğu hastada diyet, yaşam tarzı ve stresi yöneterek belirtiler kontrol edilebilir” diye konuştu.

Bağırsak şişkinliği ve ağrı yapıyor
Tahıl ve baklagil gibi bazı besinlerde bulunan FODMAP'lerin birçok besinin doğal bileşeni olup, emilmeyen, kısa zincirli ve fermente edilebilir karbonhidratlar olduğunu belirten Diyetisyen Hilal Yazıcı, bu kısa zincirli karbonhidratların, bazı sindirim bozukluklarının semptomlarını kötüleştirdiğinin bildirildiğini vurguladı. FODMAP'lerin hızlı fermantasyonu sonucunda çıkan hidrojen ve metan gazının, bağırsak şişkinliği (distansiyonu) yaptığının altını çizen Diyetisyen Hilal Yazıcı, bu durumun da gaz, şişkinlik, ağrı gibi huzursuz bağırsak sendromu semptomlarına neden olduğunu açıkladı.

Sendrom yaşayan kişilere diyet uygulanabilir
Huzursuz bağırsak sendromu yaşayan kişilere uygulanan özel diyetlerin rahatsızlığın tedavisinde faydalı olabileceğini belirten Diyetisyen Hilal Yazıcı, önerilerini şöyle sıraladı:
“Düşük FODMAP içerikli diyet IBS'li hastalarda gastrointestinal semptomların hafifletilmesinde faydalı olabilir. Düşük FODMAP diyeti laktoz, fruktoz, fruktooligosakkaritler, galaktooligosakkaritler ve polioller içeren besinleri sınırlar. Düşük FODMAP diyeti 68 hafta uygulanır, bu süre boyunca yüksek FODMAP içeren besinler diyetten çıkarılır. Düşük FODMAP diyeti bittikten sonra da yüksek FODMAP içeren besinler diyete teker teker eklenir ve semptomlar takip edilir. Semptom geliştirmeyen yüksek FODMAP içeren besinler beslenme rutinine eklenir.”

Uzun süreli FODMAP diyeti riskli olabilir
Düşük FODMAP diyetini uzun süreli uygulamanın folat, tiamin, B6 vitamini, kalsiyum eksikliklerine neden olabileceği uyarısında da bulunan Diyetisyen Hilal Yazıcı, “Ayrıca sınırlandırılan meyve, sebze ve tahıllardan dolayı da lif alımı düştüğü için kabızlık görülebilir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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