Bafra'da Tiyatro Günleri

Bafra Belediyesi başta çocuklar olmak üzere ilçedeki her yaş grubunu tiyatro ile buluşturmayı sürdürüyor.

1915 yılına damgasını vuran, Türk tarihine kahramanlar hediye eden Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Bafra Belediyesi ilçede çok sayıda öğrenciye zafer ruhunu bir kez daha aşılamayı hedefliyor.

Yarıyıl tatilinde karne hediyesi olarak çocuklara tiyatro heyecanını yaşatan Bafra Belediyesi oldukça yoğun ilgiyle karşılaşan oyunun ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında da yine bir gösteriyle çocukları buluşturuyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, ‘Çanakkale Destanı’ isimli çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve 412 yaş grubu çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunu 15 Mart’ta izleyicisi ile bulaşacak.

3 seans şeklinde sahnelenecek oyun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa belirlenen ilkokul öğrencilerine saat 11.00'de, ortaokul öğrencilerine saat 13.00'te sahnelenecek. Aynı gün saat 19.00’da ise tüm çocuklar için yeniden perdelerini açacak.

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