Atakum'da marketlerde stok denetimi 1 market hakkında tutanak tutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum'da marketlerde stok denetimi 1 market hakkında tutanak tutuldu

İHA

Atakum'da marketlerde stok denetimi 1 market hakkında tutanak tutuldu

Stokçuluğun önüne geçmek için yoğun mesai harcayan Atakum Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerin raflarında ve depolarında sıvı yağ denetimi gerçekleştirdi.
Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kent genelindeki marketlerde ayçiçeği yağı başta olmak üzere temel gıda maddelerinde stokçuluğun önüne geçmek için denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, Atakum genelinde reyonlarında ürün bulunmayan marketlerin depolarında incelemelerde bulundu. Denetimler esnasında ürünlerin son kullanma tarihleri ile kasa ve raf fiyatları arasındaki farklar da kontrol edildi. Bebek bezinde kasa ve raf fiyatlarının aynı olmadığı tespit edilen bir markete de tutanak tutuldu.
Eşzamanlı olarak birçok ekibin Atakum genelinde denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Yılmaz, "Kaymakamlığımızın talimatları doğrultusunda marketlere özellikle yağ ve stokçuluk denetimi yapıyoruz. Sahada 4 ayrı ekibimiz var, her biri günde ortalama 1015 market denetliyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında denetimlerimizi Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirdik. Şimdiye kadar ayçiçeği yağı ve stokçulukla ilgili olumsuzluğa rastlamadık. Sadece bir marketimizde bebek bezinin raf fiyatı ile kasa fiyatının uyumsuz olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili arkadaşlarımız tutanak tuttu ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildireceğiz. Bundan sonra da halkımızın sağlığını korumak ve stokçuluk ile fahiş fiyatların tespiti için denetimlerimize devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlıkta şiddete ‘Çok Yaşa’ klibiyle ‘dur’ dediler
YEREL HABERLER Sağlıkta şiddete ‘Çok Yaşa’ klibiyle ‘dur’ dediler
Hastanın imdadına Çarşamba Belediyesi yetişti
YEREL HABERLER Hastanın imdadına Çarşamba Belediyesi yetişti
Bafra'da Tiyatro Günleri
YEREL HABERLER Bafra'da Tiyatro Günleri
Başkan Özdemir, genç karatecileri yolcu etti
YEREL HABERLER Başkan Özdemir, genç karatecileri yolcu etti
Kolon kanserinde tanı ve tedavi
YEREL HABERLER Kolon kanserinde tanı ve tedavi
Türkiye'nin 'tohum' gerçeği Prof. Dr. Ahmet Balkaya: "İthalatın ihracatı karşılaması yüzde 81 düzeyinde" “İsrail’e de diğer ülkelere de mahkum değiliz”
YEREL HABERLER Türkiye'nin 'tohum' gerçeği Prof. Dr. Ahmet ...
Samsun’da karada tipi, denizde fırtına
YEREL HABERLER Samsun’da karada tipi, denizde fırtına
Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz 'huzursuz bağırsak sendromu' habercisi
YEREL HABERLER Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz 'huzursuz bağırsak ...
Onur Anıtı´na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Onur Anıtı´na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar ...
Samsun'da stokçulukla mücadele
YEREL HABERLER Samsun'da stokçulukla mücadele
Kar yağışı Samsun'u etkisi altına aldı İl genelinde 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı Kardan dolayı zincirleme trafik kazaları yaşandı
YEREL HABERLER Kar yağışı Samsun'u etkisi altına aldı İl genelinde ...
Körlükle sonuçlanabilen ‘göz tansiyonu’ tedavi edilebiliyor 40 yaş üstü 40 kişiden 1’inde görülüyor Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan: "Glokom bir kere hasar verdikten sonra geri dönüşü olmayan bir hadisedir"
YEREL HABERLER Körlükle sonuçlanabilen ‘göz tansiyonu’ tedavi ...
Samsun’da okullara kar tatili
YEREL HABERLER Samsun’da okullara kar tatili
Bu da konser kuyruğu Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler
YEREL HABERLER Bu da konser kuyruğu Emir Can İğrek konseri için ...
Samsun'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'da eğitime kar engeli
AFAD'dan çığ tatbikatı
YEREL HABERLER AFAD'dan çığ tatbikatı
Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL HABERLER Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli
Kereste işletmesinde yangın paniği
YEREL HABERLER Kereste işletmesinde yangın paniği
Rektör Ünal: “Kenevir ve diğer tıbbi aromatik bitkiler üzerine 37 çeşit proje çalışması yapıldı”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Kenevir ve diğer tıbbi aromatik ...
‘Böbreğinizin sağlığını korumak için bol su için’
YEREL HABERLER ‘Böbreğinizin sağlığını korumak için bol su için’
Samsun TEKNOFEST'e hazırlanıyor Samsun'da geniş katılımlı “TEKNOFEST” toplantısı
YEREL HABERLER Samsun TEKNOFEST'e hazırlanıyor Samsun'da geniş ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı
'Pandemide başlatılan reçetesiz ilaç temini 30 Nisan'da sona eriyor'
YEREL HABERLER 'Pandemide başlatılan reçetesiz ilaç temini 30 ...
Öğrencilerden "İmam Gazali" sunumu
YEREL HABERLER Öğrencilerden "İmam Gazali" sunumu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.