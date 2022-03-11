Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol

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Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 7. Sokak'ta dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırı sırasında bacağından vurulan S.A. yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.A. polis tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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