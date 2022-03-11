Minikler ukulele öğrenip türküler söylüyor

Samsun dahil 8 ilde 10 öğretmen ve 132 öğrenci tarafından yürütülen proje ile okul öncesi minikler ukulele eğitimi alıp türküler öğreniyor.

46 yaş aralığındaki okul öncesi öğrencilere yönelik "Ukulelem Elimde Türküm Dilimde" projesi hayata geçirildi. Öğrencilere ukulele eğitimi verilmesi amaçlanan projede öz müziğe yabancılaşma tehlikesi ile karşı karşıya olan çocuklara türküler öğretilerek nesilden nesile aktarılması da hedefleniyor.

Proje yürütücüsü öğretmenlerce, müzik eğitiminin, çocuk gelişiminde olumlu ve doğrudan etkisinin olması, duygusal zekâ, kişisel gelişim, hayal gücü, yoğunlaşma gibi çocuğun gelişiminde ve birey olma sürecinde önemli bir yere sahip olmasından yola çıkılarak uygulamaya geçildiği belirtildi. Özellikle okul öncesi dönemde verilen müzik eğitiminin çocuklara bazı kavramların ve değerlerin kazandırılmasında oldukça etken bir yol olması dikkate alınarak 8 ilde 10 öğretmen, 132 öğrenci tarafından projenin yürütüldüğü belirtildi.

Ankara Mehmetçik Anaokulu, Ankara Bilge Kağan İlkokulu, İstanbul Yaman Evler Ortaokulu, İzmir Semiha İrfan Çalı M.T.A.L, Erzurum Palandöken Anaokulu, Bursa Gürsu Anaokulu, Osmaniye Mehmetli Şehit Umut Eyvaz İlkokulu, Sakarya Mehmet Zorlu İlkokulu, Samsun Tekkeköy 19 Mayıs Anaokulu, Samsun Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nda “Ukulelem Elimde Türküm Dilimde" projesi sürdürülüyor.

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