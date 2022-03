Başkan Sandıkçı: “Kar yağışı sebebiyle 24 saat görevimizin başındayız”

– Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipleri teyakkuza geçirdiklerini belirterek, “Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimizle ilçe genelinde 24 saat görevimizin başında olacağız” dedi.

Canik Belediyesi ekipleri son günlerde etkisini artıran yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmalarına ağırlık verdi. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kar temizleme ekiplerimiz ilçe genelinde tüm tedbirleri alarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimizle ilçe genelinde 24 saat görevimizin başında olacağız” diye konuştu.



“Can dostların yanındayız”

İlçedeki sahipsiz hayvanların bakım ve ihtiyaçlarıyla da ilgilenileceğini belirten Başkan Sandıkçı, kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu günlerde onların ihmal edilmeyeceğini can dostların yiyecek ve su ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra veterinerlik hizmeti sunulacağını belirtti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Her zaman olduğu gibi kış aylarında da can dostlarımızın yanındayız. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Su ve mama ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık sorunu yaşayan can dostlar, veterinerlik hizmetleri ile tedavi altına alınıyor. Ekiplerimiz kar kış demeden soğuk havalarda da can dostlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için görevlerinin başında” şeklinde konuştu.



Zabıta ekipleri denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğünü ifade eden Sandıkçı, “Zabıta ekiplerimiz halkın huzur ve sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde bulunan zincir marketlere, alışveriş merkezlerine, bakkallara, fırınlara, unlu mamul üretim ve satış yerlerine yönelik uyguladığı denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Gidilen işletmelerde ürün gramajı, etiket ve kasa fiyatı karşılaştırması, tüketim tarihi, hijyen kurallarına uygunluk konularında denetimler yapılıyor. Ekiplerimiz marketlerde ve market depolarında gerekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Fiyat kontrolleri, genel kontroller, pazar yerlerinin denetlenmesi gibi rutin çalışmalarıyla halkın daha güvenli ve huzurlu alışveriş yapmasını sağlıyorlar. Uygun şartlarda satış yapmayan iş yerleri için ise gerekli cezai işlemler uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin her şeyden önce vatandaşına hizmet sunmakla sorumlu olduğunu kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, her koşulda tüm enerjisini halka hizmet etmek için sarf eden tüm çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ettiğini söyledi.

