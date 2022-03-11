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Rektör Ünal: "Samsun yabancı öğrenci barındırmada ilk sırada" "Nitelikli bir altyapı oluşturmak açısından bu güç birlikteliğini önemsiyoruz"

İHA

Rektör Ünal: "Samsun yabancı öğrenci barındırmada ilk sırada" "Nitelikli bir altyapı oluşturmak açısından bu güç birlikteliğini önemsiyoruz"

Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) hakkında iş birliği ve laboratuvar alt yapısını kapsayan protokol imza töreninde konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Samsun yabancı öğrenci barındırma bakımından kesinlikle ilk sıradadır. Özellikle ülke sayısının burada çeşitliliğini ve nitelikli öğrenci almayı önemsiyoruz" dedi.
OMÜ Rektörlüğü'nde imzalanan protokol metnine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın imza attı. İmza törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.
OMÜ ile SAMÜ arasında YÖS hakkında iş birliğini ve laboratuvar alt yapısını kapsayan iki protokol imzalandı. İmzalanan protokol metniyle üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci başvuru ve değerlendirme işlemlerinde izlenecek yol, ortak ilke ve esasların düzenlenmesi, Türkiye’deki eğitim seçeneklerinin etkin biçimde tanıtılması ve Türkiye’ye olan akademik ilginin arttırılması ile Türk üniversitelerinde uluslararası öğrenci sayısının arttırılması hedefleniyor. Diğer protokol metniyle ilgili ise iki üniversitenin laboratuvarların ortak kullanılması amaçlanıyor. Protokolle ayrıca OMÜYÖS, taraflarca uluslararası öğrenci alımında ilk yerleştirmelerde tek geçerli, ikinci ve diğer yerleştirmelerde öncelikli sınav olarak kabul edilecek.

"Laboratuvar altyapısının eşit şartlarda kullanılmasını hedefliyoruz"
İmza töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bugün iki üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolü ile kaynakları verimli kullanma, şehrimizi öne çıkarma, girişimcilik ruhunu destekleme ve güçlendirme adına önemli adımlar atıldı. Bu protokol çerçevesinde, özellikle laboratuvar altyapısını iki üniversitenin akademik personellerinin eşit şartlarda kullanmasını hedefliyoruz. Yapılan çalışmalarla ilgili elimizde bir imkan varsa yeni bir yatırımla öz kaynakların israf edilmesini önlemek, daha nitelikli bir altyapı oluşturmak açısından bu güç birlikteliğini önemsiyoruz" diye konuştu.

"Yabancı öğrenci barındırma noktasında üst sıralardayız"
Samsun yabancı öğrenci barındırma noktasında şehirlerarasında üst sıralarda olduğunu ifade eden Rektör Ünal, “Özellikle ülke sayısının burada çeşitliliğini önemsiyoruz. Nitelikli öğrenci almayı önemsiyoruz. Ama daha fazla önemsediğimiz şey, buraya gelen öğrencilerin aynı zamanda kültür elçileri olarak, Türk kültürünün elçileri olarak özellikle de Samsun’un ticari ataşeleri olarak buradan ayrılmalarını, buranın ihracatına, nitelikli üretimine katkı sağlamasını ümit etmekteyiz” diye konuştu.

"Her ülkeden temsili önemsiyoruz"
Nüfus ortalamasına bakıldığında Samsun yabancı öğrenci barındırma bakımından kesinlikle ilk sırada olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ünal, “Ülke çeşitliliği açısından baktığımız zaman OMÜ 120 farklı ülkeden yabancı öğrenci bulundururken, Samsun Üniversitesi’nde bu sayı 80 civarında olduğu görülmektedir. Samsun Üniversitesi yeni kurulmasına rağmen 80 farklı ülkeden öğrenci var. Bu rakamlar yabancı öğrenci konusunda çok değerli. Ülke çeşitliliği burada çok önemli, biz belirli ülkelerin öbeklenmesi yerine, bütün ülkelerden temsili önemsiyoruz. Stratejik bir eylem aslında bu ortaya koyduğumuz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de üniversiteyle en yakın, en iyi iş birliği içinde olan örnek bir şehirdir Samsun”
İmza töreninde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Karadeniz’de merkez Samsun ve bugün, iki tane üniversitemiz var. OMÜ çok köklü bir üniversite, birçok alanda da üniversiteler arasında hakikaten çok mümtaz bir yere sahip. Samsun Üniversitemiz yeni kuruldu ama gelişme göstergeleri sanıyorum, kuruluş itibariyle üniversiteler arasında çok hızlı bir gelişim gösteriyor. OMÜ ve Samsun Üniversitemizin bütün imkânlarını ve kabiliyetlerini birbirlerinin hizmetlerine sunması ilave kaynakların yeni yeni alanlara yatırım yapılmasına, aktarılmasına önemli bir imkan sağlamış oluyor" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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