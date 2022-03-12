Onur Anıtı´na saldıran kuzenlere 'alt sınırdan uzaklaştırılarak' ceza talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onur Anıtı´na saldıran kuzenlere 'alt sınırdan uzaklaştırılarak' ceza talebi

DHA

Onur Anıtı´na saldıran kuzenlere 'alt sınırdan uzaklaştırılarak' ceza talebi


Tayfur KARAMustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na saldırı gerçekleştiren kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ile Batuhan Fidan (25) hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianamenin detayları ortaya çıktı. Anıtın, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle Milli Mücadele'yi temsil ettiğine yer verilen iddianamede; önemi ve özellikleri de değerlendirilerek, eylemlerinin ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınıp, alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmaları istendi.
İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat günü ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyaları bulunan kuzenler Celal Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4 GÜN SAYGI NÖBETİ
Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece gündüz nöbet tutan kalabalıklar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları da ortak açıklama yaptı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 kuzen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 
ANITA ZARAR VERME FİKRİ VARMIŞ
İddianamede, Onur Anıtı'na saldırıyı önceden planlayan Celal Rahman Fidan'ın cep telefonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kötüleyen video ve mesajlar bulunduğuna, Batuhan Fidan ile yaptığı konuşmada "Gönlümün rahatlaması için Atatürk Anıtı'nı yıkmam lazım" dediğine, anıta zarar verme fikrinde olduğuna ve bunu açıkça ifade ettiğine yer verildi. Şüphelinin saldırı sonrası ise Fidan'a "Anıtı yerinden bile oynatamadım, yıkamadım. Yıksaydım önce gönlümü rahatlatır, sonra bir değişikliğin ateşini başlatmış olurdum" dediği de iddianamede yer aldı. 
'ALT SINIRDAN UZAKLAŞTIRILARAK CEZALANDIRILMALI'
Onur Anıtı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gelişi anısına Samsun halkı tarafından yaptırıldığı vurgulanan iddianamede, "29 Ekim 1931 yılında kaideye monte edilen heykel, 91 yıldır Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı yerde bulunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şahlanmış at üzerinde mareşal üniformasıyla tasvir eden ve yönü batıya dönük olan heykel, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle Milli Mücadele'yi temsil etmektedir. Ankara ve İzmir'de bulunan Atatürk heykelleriyle birlikte sembol haline gelen Atatürk Onur Anıtı, aynı zamanda Samsun şehrinin de sembolü olmuştur. Şüphelilerin, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un 2/1. maddesinde bulunan nitelikli hallerin ikisine de ihlal etmeleri, bir eylem ile iki ayrı suçu fikri içtima ile işlemeleri, Atatürk Onur Anıtı'nın yukarıda belirtilen önemi ve özellikleri de değerlendirilerek eylemlerinin ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak ceza tayininde alt sınırdan uzaklaştırılarak 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a Muhalefet ve Kamu Malına Zarar Verme suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-03-12 09:09:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser
YEREL HABERLER İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz ...
133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3’te 1’ini karşılayacak
YEREL HABERLER 133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının ...
Sağlık çalışanları işaret dili ile İstiklal Marşı'nı söylediler
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları işaret dili ile İstiklal Marşı'nı ...
Genç çift, yelkenliyle dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Genç çift, yelkenliyle dünya turuna çıkmaya ...
Pandemide 76 eczacı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pandemide 76 eczacı hayatını kaybetti
Rektör Ünal: "Samsun yabancı öğrenci barındırmada ilk sırada" "Nitelikli bir altyapı oluşturmak açısından bu güç birlikteliğini önemsiyoruz"
YEREL HABERLER Rektör Ünal: "Samsun yabancı öğrenci barındırmada ilk ...
Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık ...
Sahte polisin telefonla dolandırıcılığına 4 yıl 2'şer ay hapis
YEREL HABERLER Sahte polisin telefonla dolandırıcılığına 4 yıl 2'şer ...
Başkan Sandıkçı: “Kar yağışı sebebiyle 24 saat görevimizin başındayız”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Kar yağışı sebebiyle 24 saat ...
Minikler ukulele öğrenip türküler söylüyor
YEREL HABERLER Minikler ukulele öğrenip türküler söylüyor
Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol
Sağlıkta şiddete ‘Çok Yaşa’ klibiyle ‘dur’ dediler
YEREL HABERLER Sağlıkta şiddete ‘Çok Yaşa’ klibiyle ‘dur’ dediler
Atakum'da marketlerde stok denetimi 1 market hakkında tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Atakum'da marketlerde stok denetimi 1 market hakkında ...
Hastanın imdadına Çarşamba Belediyesi yetişti
YEREL HABERLER Hastanın imdadına Çarşamba Belediyesi yetişti
Bafra'da Tiyatro Günleri
YEREL HABERLER Bafra'da Tiyatro Günleri
Başkan Özdemir, genç karatecileri yolcu etti
YEREL HABERLER Başkan Özdemir, genç karatecileri yolcu etti
Kolon kanserinde tanı ve tedavi
YEREL HABERLER Kolon kanserinde tanı ve tedavi
Türkiye'nin 'tohum' gerçeği Prof. Dr. Ahmet Balkaya: "İthalatın ihracatı karşılaması yüzde 81 düzeyinde" “İsrail’e de diğer ülkelere de mahkum değiliz”
YEREL HABERLER Türkiye'nin 'tohum' gerçeği Prof. Dr. Ahmet ...
Samsun’da karada tipi, denizde fırtına
YEREL HABERLER Samsun’da karada tipi, denizde fırtına
Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz 'huzursuz bağırsak sendromu' habercisi
YEREL HABERLER Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz 'huzursuz bağırsak ...
Onur Anıtı´na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Onur Anıtı´na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar ...
Samsun'da stokçulukla mücadele
YEREL HABERLER Samsun'da stokçulukla mücadele
Kar yağışı Samsun'u etkisi altına aldı İl genelinde 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı Kardan dolayı zincirleme trafik kazaları yaşandı
YEREL HABERLER Kar yağışı Samsun'u etkisi altına aldı İl genelinde ...
Körlükle sonuçlanabilen ‘göz tansiyonu’ tedavi edilebiliyor 40 yaş üstü 40 kişiden 1’inde görülüyor Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan: "Glokom bir kere hasar verdikten sonra geri dönüşü olmayan bir hadisedir"
YEREL HABERLER Körlükle sonuçlanabilen ‘göz tansiyonu’ tedavi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.