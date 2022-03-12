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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da eskrim heyecanı

İHA

Samsun'da eskrim heyecanı

Toplam 553 sporcunun katıldığı eskrim şampiyonasının heyecanı Samsun’da yaşandı.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 20212022 yılı faaliyet programında yer alan ‘U10U12U14 EpeFlöre Açık Turnuvası Samsun Okçuluk Salonu'nda yapıldı. Türkiye’nin 20 ilinden toplam 553 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda genç eskrimcilerin birbirleri ile mücadelesi büyük beğeni topladı.
Turnuva hakkında bilgi veren Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Şu anda U10U12U14’te mücadele etmek için Türkiye’nin 20 ilinden 231 kız, 322 erkek olmak üzere toplam 553 sporcumuz burada eskrim dalında şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Müsabakalar 2 gün sürecek. Eskrim, Samsun için de çok önemli spor dallarından bir tanesi. Çünkü Samsun’da dünya ikincisi olan sporcumuz var. 23 tane de milli sporcumuz var. Bu müsabakaları Samsun’a almak için de bizleri kırmayan yetkililere teşekkür ediyoruz. Çünkü eskrimi Samsun’un gündemine koyalım ve halkımızın ilgisini çekelim, çocukların da ilgisini çeksin istiyoruz. Güzel bir ilgi olduğunu görüyoruz. Genç ve gelecek vadeden sporcularımıza başarılar diliyorum. Samsun bir spor kenti. 1 Ocak’tan bu zamana kadar Samsun’da 4. ulusal müsabakamızı yapıyoruz” dedi.
Turnuvada dereceye giren başarılı sporcular Eskrim Türkiye Milli Takımı seçmelerine gitmeye hak kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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