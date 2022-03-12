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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri uzatıldı.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye ülkelerinde terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi, ifade ve video görüntüleri bulunan, yabancı uyruklu toplam 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 4 gün önce sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde bulunan 6 ayrı ikametlerinde İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi sınır dışı edilirken, 6 kişi ise gözaltı şüphelilerinin uzatılması için bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 6 kişi gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldıktan sonra yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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